 

Повседневное зло

Понятно желание объяснить кемеровскую трагедию результатом воздействия внешних нехороших таинственных сил - Путина, Госдепа, евреев-деторезов, масонов всемирного заговора, капитализма, какой-то порочной деперсонализированной "системы". Случившееся - это такая банальность зла, что не верится, как это повседневное привычное зло, обычно рассеянное по мелочи во времени и пространстве, могло вот так подло взять, сконцентрироваться и ударить по самому нежному месту - семейному воскресному отдыху.

 

В Кемерово никто не может быть назван "стрелочником", каждый принял посильное участие в трагедии: учитель, который бросил детей и отправился за покупками, охранник, заперший дверь (не в первый раз, говорят, в кинотеатре и раньше людей запирали) и испугавшийся возвращаться, охранник, отрубивший задолбавшую его постоянно срабатывавшую сигнализацию, руководство ТРЦ, которое не реагировало на жалобы на неисправную сигнализацию и не установило внятную систему пожаротушения, ответственные за безопасность в молле, позволившие запереть аварийные выходы, строители и владельцы, допустившие использование ядовитого горючего пластика, все инспекции, которые подписывали акты проверки, необученные МЧС-ники, которые не стали спасать запертых в зале кинотеатра детей, те, кто прислал пожарных без воды и достаточного количества тентов с техникой 80-х, говорят, годов, чиновники, которые очевидно получали взятки за то, что смотрели сквозь пальцы на существование всего этого безобразия, те, кто назначил этих чиновников. Тулеева хотя бы поменять можно, а что делать со всем остальным?

 

И добро бы это был результат недоумия каких-нибудь не говорящих по-русски таджиков, но нет, это все свои люди. Ну какая может быть "система", когда люди, технологии и бумажки с инструкциями по безопасности не только в нее никак не складываются, а существуют в параллельных не пересекающихся вселенных? Сложных структур и технологий все больше, они требуют все большего внимания, а люди к ним относятся, словно к палке-копалке: отвалилось - замотаем скотчем, упало - потом поднимем.

 

Впрочем, возможно, главный столичный архитектор Кузнецов, считающий, что нужно сократить число требований и увеличить личную ответственность, отчасти прав. Количество бумажек говорит не об эффективности управления, а об обратном. Наверное, их объем действительно стоит уменьшить, убрать оттуда то, без чего можно обойтись, убрать противоречия (одни нормы безопасности, к примеру, требуют держать все выходы закрытыми, другие - не запирать аварийные выходы). А оставшееся прописать предельно ясно и убедительно, с объяснением, что ждет нарушившего требования и какой опасности он подвергает людей. Вообще ИМХО любые нормативы нужно прописывать доходчиво и с картинками для самых невосприимчивых.

  

Еще тут не хватает дополнительного стимула в виде жалоб граждан на нарушенные нормы безопасности, когда пострадавших еще нет, и судебных исков от уже пострадавших. И нужно выкинуть из актуального лексикона слова "стук" и "донос", потому что без перекрестного контроля со стороны граждан и со стороны проверяющих инстанций "Зимняя вишня" будет повторяться бесконечно.

 

 


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