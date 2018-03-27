 

Депутаты Госдумы готовятся изменить правила работы СМИ

В ближайшее время в российский парламент будет внесен новый законопроект о правилах освещения журналистами и блогерами трагедий и ЧП, подобных пожару в Кемерово. Об этом сегодня сообщил представитель партии «Единая Россия» Евгений Федоров.

Народный избранник убежден, что в связи с недавними событиями в Кемерово, требуется пересмотреть вопросы ответственности СМИ за публикуемую информацию. 

«На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», — цитирует Федорова «Федеральное агентство новостей».

Существующий Кодекс профессиональной этики журналиста необходимо обновить, уверен парламентарий. «Мы должны создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же „пляски на костях", и так далее», — подытожил чиновник.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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APN.ru