 

Условный срок за хищение 1 млрд рублей. Это бессилие закона или противоречия в нем?

В Санкт-Петербурге закончилось рассмотрение дела Алексея Анохина - 34-летнего племянника замминистра обороны Татьяны Швецовой, который обвинялся в хищениях из бюджета на сумму около 1 миллиарда рублей с целью дальнейшего вывода денег за рубеж. Об этом сегодня сообщает издание "Фонтанка".

Известно, что Анохин вместе с семью подельниками признали свою вину. В результате, дело было рассмотрено в особом порядке, и все (!) участники ОПГ получили условные сроки без конфискации имущества.

Судом было установлено, что обвиняемый организовал преступную группу, которая занималась незаконным возмещением из федерального бюджета НДС в особо крупном размере.

О разоблачении схемы с возмещением НДС следователи сообщили еще в 2016 году. Сначала Алексей Анохин побывал под арестом, однако в апреле 2017 года он был выпущен под залог 5 млн рублей.

СК считал Анохина организатором преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, однако затем обвинение смягчили, и оно было переквалифицировано в мошенничество.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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