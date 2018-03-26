Условный срок за хищение 1 млрд рублей. Это бессилие закона или противоречия в нем?

В Санкт-Петербурге закончилось рассмотрение дела Алексея Анохина - 34-летнего племянника замминистра обороны Татьяны Швецовой, который обвинялся в хищениях из бюджета на сумму около 1 миллиарда рублей с целью дальнейшего вывода денег за рубеж. Об этом сегодня сообщает В Санкт-Петербурге закончилось рассмотрение дела Алексея Анохина - 34-летнего племянника замминистра обороны Татьяны Швецовой, который обвинялся в хищениях из бюджета на суммус целью дальнейшего вывода денег за рубеж. Об этом сегодня сообщает издание "Фонтанка"





Известно, что Анохин вместе с семью подельниками признали свою вину. В результате, дело было рассмотрено в особом порядке, и все (!) участники ОПГ получили условные сроки без конфискации имущества.





Судом было установлено, что обвиняемый организовал преступную группу, которая занималась незаконным возмещением из федерального бюджета НДС в особо крупном размере.





О разоблачении схемы с возмещением НДС следователи сообщили еще в 2016 году. Сначала Алексей Анохин побывал под арестом, однако в апреле 2017 года он был выпущен под залог 5 млн рублей.





СК считал Анохина организатором преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, однако затем обвинение смягчили, и оно было переквалифицировано в мошенничество.





АПН следит за развитием событий.



