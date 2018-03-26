 

Вашингтон высылает из страны 60 российских дипломатов

Белый дом принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. 

Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на брифинг, проведенный представителем американской администрации.

Уточняется, что речь идет о 48 сотрудниках посольства и о 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Дипломаты должны будут покинуть страну в течение недели.
 
Чуть позже Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Канада, Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах. Список стран, применивших дипломатические санкции против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, постоянно растет.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Санкции
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия и Польша выслали по нескольку дипломатов
» Из России высылают четырех британских дипломатов
» Британцы обвиняют высылаемых российских дипломатов в шпионаже
» Великобритания готовится к высылке российских дипломатов?
» МИД РФ не подтверждает информацию об убийстве дипломатов
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Как убивали парк на Лобненской 13...

Как убивали парк на Лобненской 13...

Топорная работа

Топорная работа

Лучше один раз увидеть

Лучше один раз увидеть

Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Путин: Марс вместо Крыма

Путин: Марс вместо Крыма

Британия как жертва харассмента

Британия как жертва харассмента

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вашингтон высылает из страны 60 российских дипломатов

  • 17:16
  • 109

Великобритания готовит ордера для ареста имущества россиян

  • 16:57
  • 127

О солидарности власти и народа

Умер Сергей Мавроди

  • 14:10
  • 209
Как убивали парк на Лобненской 13...

Как убивали парк на Лобненской 13...

Московские медики бьют рекорды и творят чудеса

  • 15:41
  • 1 204
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru