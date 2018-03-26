Вашингтон высылает из страны 60 российских дипломатов

Белый дом принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. Белый дом принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.





Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на брифинг, проведенный представителем американской администрации.





Уточняется, что речь идет о 48 сотрудниках посольства и о 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Дипломаты должны будут покинуть страну в течение недели.

Чуть позже Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Канада, Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах. Список стран, применивших дипломатические санкции против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, постоянно растет.





АПН следит за развитием событий.



