О солидарности власти и народа

Отсутствие в Кемерово представителей высшей власти (президента, премьера) воспринимается общественным мнением как демонстративный отказ власти от солидарности с народом.

То есть дело выглядит так, будто власть исповедует старый принцип "Кого волнует чужое горе?".

На Западе практика иная. Один из премьер-министров Японии был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно, что в момент сильного землетрясения он не прервал партию в гольф.

Дональд Трамп посетил школу, где недавно произошел очередной сеанс "школьной стрельбы".

Да, можно сказать, что подобное поведение носит ритуально-символический характер, и "слезами горю не поможешь". Но слова утешения и демонстрация солидарности важны сами по себе, вне зависимости от работы профессиональных пожарников, медиков и оперативников. И солидарность и утешение в таких ситуациях - работа первых лиц государства.

Нам обещали нового Путина, не так ли? Президенту было бы разумно не просто объявить траур, но и посетить Кемерово, чтобы лично выразить соболезнования. Да и Его Святейшеству патриарху Кириллу - тоже.

"Я всегда была с моим народом, там где мой народ, к несчастью, был", - написала Анна Ахматова в знаменитом стихотворении.

Отказ от солидарности, отказ быть с народом в ситуации бедствия дорого обходился правителям в минувшие века и десятилетия.

Посмотрим, поймет ли это власть, претендующая на новизну.



