Как убивали парк на Лобненской 13...

Жил да был на севере Москвы, в Дмитровском районе один чудесный парк. Аж с 1960 года жил, горя не знал - росли себе дубы, берёзы, тополя, клёны, сосны, липы, ясени и даже каштаны. «Один из уютных природных уголков, где можно насладиться неспешным отдыхом» - писали про него СМИ. Больше они так писать не будут – приговор вынесен, «уютный уголок» пойдёт на «убой». Кто сказал? Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Игоря Шувалова.

Эта история очень ярко демонстрирует, как за ошибки чиновников разнокалиберного ранга, начиная с самого верха, расплатятся конкретные, простые люди. Чем расплатятся? Здоровьем, например - в районе напряжённая экологическая обстановка. Рядом ТЭЦ-21 «одна из крупнейших в Европе». Нет деревьев – нет «зелёных лёгких». Ещё тамошние старожилы расплатятся удобством и нервами. Местная инфраструктура – детские сады, больницы, школы – и без того перегружена. А «на подходе» целый комплекс ЖСК «Летний сад», «Клубный дом» на улице Софьи Ковалевской и вот планируются новые «человейники». Наконец, жители расплатятся своим хорошим настроением: одно дело бродить по парку и совсем другое - лавировать между многоэтажными домами. Впрочем, по сравнению с вышеперечисленным это уже «мелочь».

А теперь следите, насколько ловко чиновники всё «обустроили». Был такой приснопамятный строительный гигант, как СУ-155. Там брали у государства деньги под жильё для военных и пускали их на коммерческие объекты. В результате прибыль компании росла, а дома для военнослужащих нет. Когда спохватились, выяснилось, что недостроенного жилья по госконтрактам накопилось более чем на 10 млрд. рублей. Ну, как «спохватились»? СУ-155 – не какая-то мелкая рыбёшка, выделяя им казённые средства, чиновники прекрасно отдавали себе отчёт, с кем имеют дело. Замучаешься перечислять только Московские проекты этого холдинга, а были ещё «площадки» в 54 городах России, СНГ и Европе. А теперь, вдруг, СУ-155 признан банкротом и «нецелевое использование» бюджетных ассигнований повисло в воздухе.

Причём здесь парк на Лобненской 13? А вот при чём – когда-то в нём располагался филиал Центрального военно-клинического госпиталя. Милитаристы знали толк в зелёных насаждениях, поэтому соседство ТЭЦ их не расстраивало – естественные эко-фильтры, под кодовым названием «деревья», стояли на страже лечения и реабилитации. Но потом случились «разоружение», «сокращение», «демилитаризация», в общем, госпиталь приказал «долго жить». Но земля-то осталась. Одна лишь проблемка – участок не в собственности Министерства обороны, а «на праве бессрочного пользования за федеральным государственным автономным учреждением «Управление имуществом специальных проектов» (ФГАУ УИСП; принадлежит Минобороны).

«Право пользования», хоть и «бессрочное» и «право собственности» - совсем не одно и то же. И вот тогда правительственная комиссия ЗАОЧНЫМ голосованием принимает решение передать 8 гектар земли, расположенной согласно Генеральному плану Москвы в «специализированной общественной зоне» и «зоне охраняемого природного ландшафта» на реализацию Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Понимаете, ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ! Эй, вы там наверху, вы хоть в Генплан одним глазком заглядывали или вам совершенно «пополам», что речь шла о территории «охраняемого природного ландшафта»? Про «пополам» - не ради красного словца, на фото отчётливо видно, какой именно кусок парка собираются пустить «под нож».





Дальше всё не просто, а очень просто. АИЖК продаёт землю с кадастровым номером 77:09:02012:043 в июле 2017 года группе компаний ПИК за смешные деньги в 920 500 000 рублей. 80% выручки предполагается передать на выправление ситуации от деятельности того самого СУ-155. То есть на достройку «военного недостроя». Среди предлагаемых концепций «развития», например, такая:





Видимо предчувствуя, что местным жителям не особо понравится размен парка на 2189 квартир и 1642 машиномест, деревья вырубали под самый Новый год – с 28 декабря 2017 года. Тем не менее, встревоженные «аборигены» всё равно стали обрывать телефоны соответствующих инстанций и тогда их успокоил департамент Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В официальной бумаге за подписью заместителя руководителя департамента С.А. Мельникова говорилось про «уходно-оздоровительные мероприятия», «санитарную рубку» и «реконструкцию зелёных насаждений». Оказывается не жаловаться надо, а благодарить, ведь пилы визжат и трактора работают - цитирую документ «с целью устранения угрозы жизни, здоровья и имущества граждан от обрушения деревьев». УмнО!





С ещё одной заботой очень «вовремя» подсуетилась управа Дмитровского района под чутким руководством главы Юрия Фисенко. Остатки парка предлагается «благоустроить» и «обновить». За чей счёт? За казённый, то есть за счёт бюджета жителей Дмитровского района. Бинго! Коммерческая компания построит дома, продаст там квартиры, а ей в подарок за бюджетные деньги облагородят близлежащую территорию, что позволит ещё больше капитализировать прибыль. Знаете, что ответил Фисенко, когда его спросили на публичных слушаниях: «Как же так?» «Провокаторы!»

Муниципальные депутаты, которые по идее должны быть плоть от плоти жителей своего района (вроде совсем недавно их выбирали) и стоять на страже именно их интересов быстренько определились в своих пристрастиях. Цитата из решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский: «принять к сведению проект изменений правил землепользования и застройки, касающейся территории Лобненская 13…».Что ж вы, «народные слуги», прежде чем голосовать у народа-то не спросили? Ведь люди-то шумят, листовки распространяют, митинги собирают, во флешмобах «Спасём наш парк!» участвуют…





Если коротко резюмировать всё вышеизложенное, получается следующая «картина маслом». Федеральная власть в лице правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова не глядя («заочно») принимает решение продать «кусок земли» на севере столицы, дабы «заткнуть» дыры, возникшие из-за того, что когда-то чиновники выделяли СУ-155 казённые деньги тоже, судя по всему «не глядя». Московская власть закрывает глаза на городской Генплан и «зону охраняемого природного ландшафта» и «не понимает» разницы между «правом бессрочного пользования» и «правом собственности». В свою очередь муниципальная власть делает всё, для скорейшего воплощения решений «вышестоящих товарищей» в жизнь. Осталось только «продавить» жителей Дмитровского района, чтобы они на публичных слушаниях 5 апреля 2018 года согласились с «изменениями правил землепользования». То бишь оказались бы крайними, кто добьёт несчастный парк. Знаете, куда жителей приглашают на «публичные слушания»? В центр профессиональной подготовки ГУ МВД! Лучшего места и не придумаешь…







