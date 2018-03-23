Московские медики бьют рекорды и творят чудеса

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил на пресс-конференции, что смертность среди трудоспособного населения в Москве снизилась на 38%. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил на пресс-конференции, что смертность среди трудоспособного населения в Москве снизилась на 38%.





"На 38% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет. Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни", — гордо доложил чиновник.





Далее Печатников продолжил удивлять изумленных журналистов рассказом о том, что средний уровень заработной платы столичных врачей по итогам февраля текущего года достиг отметки в 135 тыс. рублей, что соответствует "майским указам" президента.





"Средняя зарплата московского врача по итогам января и февраля достигла 135 тыс. рублей, что соответствует указам президента Российской Федерации. Это 200% от среднемесячного дохода по городу", - сообщил заместитель мэра.





Чиновник также отметил, что "в эту среднюю зарплату не входят главврачи, заместители, администраторы - они иногда получают, мягко говоря, гораздо больше".





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