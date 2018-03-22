Столичная мэрия купила 135 машиномест в «Москва-Сити» за 1 миллиард рублей

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Мэрия Москвы покупает 135 машиномест в современном комплексе "Москва-Сити" за 1 миллиард рублей. Стоимость одного места для паркинга составит около 8 миллионов рублей - сообщается на портале госзакупок. Контракт был заключён с кипрским офшором — компанией "Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед" (это структура Capital Group), который фирма получила на безальтернативной основе — как единственный поставщик. Об этом сегодня сообщает Лайф Ньюс.

Сам заказ на покупку размещен государственным унитарным предприятием "РЭМ" - это бывшее ГУП "Московское имущество", которое ранее отвечало за различное имущество города и подчинялось Департаменту городского имущества города Москвы.

Известно, что столичное правительство переезжают в "Москву-Сити" для экономии. Как сообщалось ранее, переселенцы — департаменты экономической политики, имущества и тендерный комитет. Прежнее расположение департаментов, которые сменят "прописку", - это 50 тыс. кв. м в восьми зданиях в центре Москвы. Затраты на эксплуатацию составляют порядка 125 млн рублей в год, а переезд, как уверяют чиновники, позволит оптимизировать расходы и экономить около 54 млн рублей в год.

Эксперты уже прокомментировали происходящее и утверждают, что московские чиновники купили самые дорогие машиноместа, которые можно найти сейчас в России. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Мэрия Москвы Коррупция
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