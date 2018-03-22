Лучше один раз увидеть

В Интернете опубликован фильм, опровергающий нападки некоторых СМИ на Олега Сорокина





Документальное кино потому и называется документальным, что оно должно быть точным и основанным на фактах. А еще лучше, когда в кино показывают документы, так к выводам авторов доверия больше.





Вчера в Москве состоялся пресс-показ фильма нижегородского журналиста Александра Демина «Олег Сорокин. Опровержение лжи Мамонтова и «Пожирателя» . Олег Сорокин – бывший Глава Нижнего Новгорода, а ныне вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области был взят под стражу в декабре 2017 года. И почти сразу же в ряде СМИ пошла волна негативных публикаций о нем и о его семье. Буквально через пару дней после его ареста журналисты Аркадий Мамонтов и Геннадий Григорьев выпустили сразу два фильма, снятых заранее и как будто по одному сценарию. Им-то и решили ответить нижегородские тележурналисты.





По мнению участников По мнению участников пресс-показа фильма-опровержения, а среди собравшихся были замечены писатель Захар Прилепин, телеведущий Дмитрий Дибров, политолог Никита Исаев, ответ необходим и весьма своевременен. После смены руководства Нижегородской области в регион потянулись новые бизнес-игроки, заинтересованные в переделе сфер влияния. Их жертвой и стал Олег Сорокин, уверяют те, кто знаком с ситуацией. По мнению выступавших в ходе обсуждения фильма, Сорокина хотят лишить свободы и дискредитировать в глазах нижегородцев, чтобы захватить бизнес его семьи. Заодно с рейдерами некоторые СМИ, да и действия отдельных представителей силовых структур удивительным образом вписываются в общую картину антисорокинской кампании. Что же касается вовлеченных в эту сомнительную работу журналистов, то они не брезгуют самой откровенной ложью.





Понятно, что в такой ситуации очень важно противопоставить тиражируемой недостоверной информации факты, подтверждаемые документами. В фильме Александра Демина много конкретных цифр, и документы показаны крупно, читаемо. Например, в антисорокинских публикациях утверждается, что будучи Главой Нижнего Новгорода Сорокин якобы оказывал протекцию компаниям, принадлежащим его жене, выделяя земельные участки под строительство торговых центров на льготных условиях, а также принимая решения о преимущественном строительстве объектов инфраструктуры именно в микрорайонах, которые возводили эти организации. Однако факты свидетельствуют, что в годы, когда Главой города был Сорокин, в Нижнем Новгороде существовала так называемая двуглавая система местного самоуправления, и у главы города в соответствие с Уставом вообще не было никаких распорядительных полномочий. Функция распоряжения муниципальной землей относилась к исключительной компетенции главы городской администрации, а это совсем другой человек. Больше того, в фильме показаны документы, из которых видно, что земельные участки под строительство всех торговых центров были выделены еще до того, как Олег Сорокин стал Главой города.





Автор фильма с документами в руках показывает, что Сорокин всегда вел дела прозрачно и публично. Около пятнадцати лет назад он создал компанию, которая занималась строительством жилых домов, бизнес-центров и торговых комплексов, и стал при этом одним из крупнейших налогоплательщиков в Нижегородской области. При этом ни он сам, ни его жена не скрывали своих доходов и имущества, давая добровольное согласие на публикацию деклараций. И налоги они платили в России, в Нижегородской области. Общая сумма уплаченных ими налогов составляет 2,8 млрд рублей налогов, и еще около 8 млрд рублей налогов заплатили организации, принадлежащие жене Олега Сорокина. Автор фильма с документами в руках показывает, что Сорокин всегда вел дела прозрачно и публично. Около пятнадцати лет назад он создал компанию, которая занималась строительством жилых домов, бизнес-центров и торговых комплексов, и стал при этом одним из крупнейших налогоплательщиков в Нижегородской области. При этом ни он сам, ни его жена не скрывали своих доходов и имущества, давая добровольное согласие на публикацию деклараций. И налоги они платили в России, в Нижегородской области. Общая сумма уплаченных ими налогов составляет 2,8 млрд рублей налогов, и еще около 8 млрд рублей налогов заплатили организации, принадлежащие жене Олега Сорокина.





Сам Сорокин занимался благотворительностью, и за пять лет ни разу не получил свою зарплату Главы города, перечисляя всю ее на добрые дела. Из личных средств оказывал помощь музеям, которым дарил уникальные исторические экспонаты, профинансировал реконструкцию и развитие театра для глухих детей «Пиано», выделял деньги на лечение детей-инвалидов, поддержку многодетных семей и так далее.





Захар Прилепин рассказал, что Сорокин выделил из личных средств около 10 миллионов рублей на гуманитарную помощь жителям Донбасса, причем сделал это открыто, хотя легко мог за это оказаться в санкционных списках Запада.





«Пример Сорокина говорит о том, что в России есть люди, которым важно быть полезным для общества, - сказал на пресс-показе адвокат Михаил Бурмистров. – В суде мы представили более 50 документов о том, какой благотворительностью он занимался, но наши доводы не подействовали. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что когда речь идет о преступлениях, которые не направлены против личности, обвиняемых нужно оставлять под стражей лишь в самых крайних случаях. Складывается впечатление, что Сорокин кому-то перешел дорогу. Его обвиняют в том, что он якобы совершил в 2004 и 2013 годах. Причем ранее уже были вынесены судебные решения о его непричастности к тем событиям».





Мэр Нижнего Новгорода с 1999 по 2003 годы Юрий Лебедев считает, что желание некоторых людей заполучить бизнес Сорокина сошлось с политической конъюнктурой. Мэр Нижнего Новгорода с 1999 по 2003 годы Юрий Лебедев считает, что желание некоторых людей заполучить бизнес Сорокина сошлось с политической конъюнктурой.





«Не удивлюсь, если в скором времени в область хлынут подрядчики из других регионов, - говорит Юрий Лебедев. – Очень странно, что с одним из самых крупных налогоплательщиков в Нижнем Новгороде, который давал работу тысячам людей, поступают таким образом. Так тут еще и следователь сожалеет, что жена Сорокина вместе с детьми уехала за границу. Создается впечатление, что силовики хотели шантажировать его семьей...»





Борис Замский, представляющий компанию «Столица Нижний», которой владеет жена Олега Сорокина, привел такие факты «Еще до того, как стать главой Нижнего Новгорода, Сорокин прекратил свою предпринимательскую активность. Его бывшая строительная компания работает на рынке уже больше 15 лет. За это время она построила 69 жилых домов, где теперь живут больше 20 тысяч человек. В декабре 2017 дольщиков фирмы захлестнула информационная волна, которая была направлена на то, чтобы убедить их в скором банкротстве застройщика. Некие люди регистрировали в соцсетях фейковые аккаунты и размещали в группах дольщиков ссылки на материалы, порочащие Сорокина. Появляются лживые статьи о том, как люди бьют тревогу, рвут договора и так далее. Все это выглядит как спланированная информационная кампания».





Адвокат Петр Баренбойм обратил внимание на резонансный характер дела Олега Сорокина. «Сейчас правительство пытается привлечь уехавших за границу, чтобы и сами они вернулись, и капиталы вернулись, - напомнил Петр Баренбойм. – Это уже третья волна такой правительственной кампании, но она плохо идет, поскольку люди не верят, что они вернутся в страну и не будет проблем. Я думаю, что громкое дело Сорокина может повредить этой кампании, которая еще только начинается». Адвокат Петр Баренбойм обратил внимание на резонансный характер дела Олега Сорокина. «Сейчас правительство пытается привлечь уехавших за границу, чтобы и сами они вернулись, и капиталы вернулись, - напомнил Петр Баренбойм. – Это уже третья волна такой правительственной кампании, но она плохо идет, поскольку люди не верят, что они вернутся в страну и не будет проблем. Я думаю, что громкое дело Сорокина может повредить этой кампании, которая еще только начинается».





Писатель Захар Прилепин рекомендовал всем думающим пользователям Сети посмотреть фильм-опровержение и самим сделать выводы.





«Раз уж мы выбрали модель демократического государства, люди должны обладать полнотой информации, - убежден Захар Прилепин. – Тем более, хорошо зная работу и рабочие особенности Аркадия Мамонтова, я, конечно же, порекомендовал бы людям – чтобы мир был не черно-белым, а полноцветным – посмотреть и картину Саши Демина. Даже для меня, в сущности, знающего всю подоплеку истории с Олегом Сорокиным, все это было крайне любопытно, а в некоторых местах даже увлекательно».





Отметим, что фильм опубликован на Youtube и уже стал событием, активно обсуждаемым пользователями.





Фильм опубликован на Youtube:





Видеозапись пресс-показа и дискуссии:















