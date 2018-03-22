Российский кабмин готовит повышение налогов и отмену льгот по НДС

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Кабинет министров Российской Федерации готовит повышение налога на доходы физических лиц до 15% и отмену льгот по НДС.

Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов издания, это решение обсуждалось на совещании в правительстве сразу после выборов президента РФ. Некоторые источники утверждают, что окончательное решение уже принято, другие наоборот говорят, что обсуждение до сих пор ведется.

Напомним читателям, что президент Владимир Путин сразу после выборов сообщал, что правительство готовит некие непопулярные меры. «Это могут быть и не простые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения», — заявил глава государства на встрече с проигравшими кандидатами в Кремле.

АПН следит за развитием событий.
 

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