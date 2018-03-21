Телеведущая камчатского «Радио СВ» заявила, что 74% страны - приматы

С необычным конспирологическим высказыванием выступила в эфире ведущая камчатского "Радио СВ" Росина Буданс.

Госпожа Буданс высказалась о том, что "... у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы..."

По сведениям из блогов, ведущая уже написала заявление на увольнение по собственному желанию, а руководитель «Радио СВ» Виталий Ким сообщил, что девушка отстранена от эфира «до выяснения всех обстоятельств».

Приглашенные редакцией АПН эксперты Института Сакральных Исследований полагают, что это всё интриги входящих в оставшиеся 26% рептилоидов. Не любят они нас, приматов, и на любые попытки поговорить на данную тему реагируют предельно жёстко.



