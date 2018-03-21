 

Украина остановила программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины единогласно проголосовало за остановку программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, сообщает сегодня РИА Новости. Свой опрометчивый шаг Киевские власти объясняют попытками переориентации экономики и "национальными интересами страны", несмотря на то, что торгово-экономический диалог с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — заявил Владимир Гройсман во время интервью телеканалу "112 Украина".

Напомним читателям, что программа экономического сотрудничества между двумя странами была подписана в июне 2011 года. Предполагалось, что в результате действия программы будет углублен режим свободной торговли и улучшена взаимная защита инвестиций, будет создана интегрированная система платежно-расчетных операций и обеспечено свободное передвижение граждан двух стран.

Более того, украинский МИД в ближайшее время обнародует предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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