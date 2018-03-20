Песков заявил, что не считает недружественным шагом трамповский отказ от поздравлений Путина
- 20.03.2018, 13:04,
- Новости
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«Не нужно считать это недружественным шагом», — сказал Песков.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ab0d71f9a79476c0104edae?from=newsfeed
- Не нужно считать это недружественным шагом, - заявил Дмитрий Песков.
- Господи боже мой, а чем же ещё это считать, когда не просто не поздравляют, а на весь мир заявляют, что поздравлять не собираются? - тихо вздохнула редакция АПН.
- Что он там несёт? Кто ему это поручил? И, главное, зачем? - задалась вопросом вслед за Владимиром Путиным изумлённая публика.
И в самом деле. Может быть пресс-секретарю президента великой ядерной державы, обладающей так же гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и подводными автономными стратегическими торпедами "Сахаров", стоило бы сохранять минимальное достоинство и не косплеить поговорку про "плюнь в глаза..."?