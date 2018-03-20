Песков заявил, что не считает недружественным шагом трамповский отказ от поздравлений Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков упустил прекрасную возможность промолчать, высказавшись по поводу демонстративно недружественного жеста представителя Белого Дома, объявившего об отказе Трампа поздравлять Путина с победой на выборах.

«Не нужно считать это недружественным шагом», — сказал Песков.

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- Не нужно считать это недружественным шагом, - заявил Дмитрий Песков.

- Господи боже мой, а чем же ещё это считать, когда не просто не поздравляют, а на весь мир заявляют, что поздравлять не собираются? - тихо вздохнула редакция АПН.

- Что он там несёт? Кто ему это поручил? И, главное, зачем? - задалась вопросом вслед за Владимиром Путиным изумлённая публика.



И в самом деле. Может быть пресс-секретарю президента великой ядерной державы, обладающей так же гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и подводными автономными стратегическими торпедами "Сахаров", стоило бы сохранять минимальное достоинство и не косплеить поговорку про "плюнь в глаза..."?



