 

Политические противники репрессировали Николя Саркози

Бывший президент Франции взят под стражу на срок до 48 часов в рамках дела о незаконном финансировании его избирательной компании.
 
Редакция АПН указывает на то, что обвинение это, очевидным образом, политическое - ведь даже если Саркози действительно получал деньги от режима Каддафи (в чём его и обвиняют), то он же эти деньги не пропил, не положил в личный карман, а потратил на профильную деятельность.
 
Мы признаём Николя Саркози политическим заключённым. Николя, держись, мы с тобой!
 

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