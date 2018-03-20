Политические противники репрессировали Николя Саркози

Бывший президент Франции взят под стражу на срок до 48 часов в рамках дела о незаконном финансировании его избирательной компании.

Редакция АПН указывает на то, что обвинение это, очевидным образом, политическое - ведь даже если Саркози действительно получал деньги от режима Каддафи (в чём его и обвиняют), то он же эти деньги не пропил, не положил в личный карман, а потратил на профильную деятельность.

Мы признаём Николя Саркози политическим заключённым. Николя, держись, мы с тобой!



