Политические противники репрессировали Николя Саркози
- 20.03.2018, 11:23,
- Новости
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Бывший президент Франции взят под стражу на срок до 48 часов в рамках дела о незаконном финансировании его избирательной компании.
Редакция АПН указывает на то, что обвинение это, очевидным образом, политическое - ведь даже если Саркози действительно получал деньги от режима Каддафи (в чём его и обвиняют), то он же эти деньги не пропил, не положил в личный карман, а потратил на профильную деятельность.
Мы признаём Николя Саркози политическим заключённым. Николя, держись, мы с тобой!