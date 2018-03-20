Собчак попросила Путина помиловать некоторых политзаключенных

МОСКВА. Телеведущая Ксения Собчак обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать политзаключённых по списку из 16 человек.
Редакция АПН, всячески поддерживая благое дело по освобождению политзаключённых, не может не обратить внимание на то, каким образом был сформирован этот список-16. В списке от Собчак, если уж сравнивать его с общеизвестным списком от проекта Росузник
полностью отсутствуют русские националисты, зато в расширенном составе присутствуют националисты украинские и лица, обвиняемые в госизмене.
Ни в коем разе не пытаясь обсуждать степень заслуженности наказания этих людей, так как в справедливость российских судов мы не сильно то верим, мы просто лишний раз пожимаем плечами. В своё время, когда она ещё не косплеила политика, Ксения Анатольевна изволила в своём твиттере заметить, что не может идти речи о том, чтобы допустить русских националистов к власти, т.к. "они нас всех перевешают на столбах".
Ваша проблема, Ксения Анатольевна, состоит в том, что русских в нашей стране всё же большинство. И мелочные попытки лишний показать им свою нелюбовь на фоне демонстративных призывов о консолидации, обращённых к тому же Навальному Вам, как участнику политического процесса вряд ли помогают.