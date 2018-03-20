Собчак попросила Путина помиловать некоторых политзаключенных

МОСКВА. Телеведущая Ксения Собчак обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать политзаключённых по списку из 16 человек.

Об этом сообщается на её официальном сайте.

Редакция АПН, всячески поддерживая благое дело по освобождению политзаключённых, не может не обратить внимание на то, каким образом был сформирован этот список-16. В списке от Собчак, если уж сравнивать его с общеизвестным списком от проекта Росузник полностью отсутствуют русские националисты, зато в расширенном составе присутствуют националисты украинские и лица, обвиняемые в госизмене.

Ни в коем разе не пытаясь обсуждать степень заслуженности наказания этих людей, так как в справедливость российских судов мы не сильно то верим, мы просто лишний раз пожимаем плечами. В своё время, когда она ещё не косплеила политика, Ксения Анатольевна изволила в своём твиттере заметить, что не может идти речи о том, чтобы допустить русских националистов к власти, т.к. "они нас всех перевешают на столбах".

Ваша проблема, Ксения Анатольевна, состоит в том, что русских в нашей стране всё же большинство. И мелочные попытки лишний показать им свою нелюбовь на фоне демонстративных призывов о консолидации, обращённых к тому же Навальному Вам, как участнику политического процесса вряд ли помогают.





