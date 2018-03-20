 

Компания Weinstein Co подала заявление о банкротстве

Обвинения в харрасменте скоро доведут героя газетных публикаций до паперти.
Редакция АПН относится к происходящему совершенно без восторга.
Мы не считаем правильным и правомерным делом экономические атаки такого сорта задним числом, по результатам публично озвученных и мало чем подкреплённых публичных морализаций, озвучивающихся через десятилетия после событий, достоверно установить фактические обстоятельства которых технически уже невозможно.
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APN.ru