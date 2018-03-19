Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Крыму

Евросоюз не признает результаты выборов в Крыму. Об этом сегодня заявили представители Европейской службы внешних связей (EEAS). «Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — негодуют чиновники EEAS.





В заявлении также сообщается, что голосование, по мнению наблюдателей ОБСЕ, проходило в «чрезмерно контролируемой правовой и политической среде». Более того, представители ЕС недовольны, что были зарегистрированы не все кандидаты и это привело к отсутствию настоящей конкуренции на выборах. Дополнительно наблюдатели от Евросоюза указали на неравноправный доступ к рекламе в СМИ для всех кандидатов и, ставшие уже нормой в России, задержания активистов.





Напомним читателям, что по предварительным оценкам ЦИКа, по результатам прошедшего голосования победу с большим отрывом от остальных одержал действующий президент России Владимир Путин, который набрал почти 77% голосов.





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