 

Песков заявил, что Британия будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, за свои голословные обвинения России в организации отравления Скрипаля и его дочери, Британия, якобы, будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства.
 
Эксперты АПН удивляясь наивности слов высокопоставленного пиарщика утверждают, что, очевидным образом, не предвидится ни того, ни другого.
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