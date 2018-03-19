Песков заявил, что Британия будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, за свои голословные обвинения России в организации отравления Скрипаля и его дочери, Британия, якобы, будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства.

Эксперты АПН удивляясь наивности слов высокопоставленного пиарщика утверждают, что, очевидным образом, не предвидится ни того, ни другого.

