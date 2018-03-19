Боевые товарищи по-прежнему идут на колбасу

Все началось с колбасы!
Уже тогда общество возмутил запредельный цинизм Хозяйственного Управления МВД РФ в содружестве с руководством 1 ОПП, с чистой совестью списывающих в расход коней 1 ОПП! Вот прям так. Без всякого стеснения. Без оглядки на закон.
Все помнят мои рассказы о том, как я общалась с гражданином Мавлютовым, которому как выяснилось позже, никто и не поручал реализацию выбракованных коней, но который отчего-то этого не знал и весьма бойко вел со мной переговоры об их перепродаже.
Ну, это в прошлом. Настал тот чудесный день, когда забрезжила реальная возможность коней выкупить. С чувством, идущих на первомайскую демонстрацию граждан почившего в бозе Советского Союза, мы ринулись отвозить свои коммерческие предложения, аж в два раза превышающие заявленную изначально стоимость. Продавец коней 1ОПП Триксель-Н в лице набившего всем оскомину гражданина Антипенко резко исчез из поля зрения
, горячо убеждая потенциальных покупателей в том, что он-де всего лишь охранник и никакого отношения к продаже коней не имеет и не Антипенко он вовсе. Так наш герой прятался в овощном подполе (фигуральное выражение) ровно до часа Х, пока карета не превратилась в тыкву а кучер в крысу, сиречь-пока не истекло время приема коммерческих предложений о цене ВДИ (высвобождаемого движимого имущества).
Но это все присказка, а вот вам и сказка.
19.02.2018 был окончен сбор коммерческих предложений, а 20.02.2018 гражданин Антипенко перестал быть Генеральным директором и единственным учредителем этой не славной организации. И тадам… Не прошу любить и не прошу жаловать – на сцене новый герой!
С 20.02.2018 Генеральным директором «Триксель-Н» стал Бациев Саид-Магомед Саидович……
Именно этот человек общался 19 февраля с потенциальными покупателями и отказался принимать коммерческие предложения о цене ВДИ ввиду отсутствия полномочий.
19 полномочия отсутствовали, а 20 появились. Театр абсурда.
Но и это не самое интересное.
Бациев Саид Магомед Саидович является единственным учредителем и Генеральным директором вот такой любопытной конторы – ООО "АЛТАЙАГРОЛАТ", ИНН/КПП 2225181173 / 222501001.
Загадка для читателей. Отгадайте, какие виды деятельности заявлены у этого ООО?
Бинго!
Переработка и консервирование мяса
Производство продукции из мяса убойных животных
Торговля оптовая живыми животными
Торговля оптовая шкурами и кожей
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
Конечно, можно все списать на совпадение. Но почему я в них не верю? Опять мы вернулись к бойне и к колбасе.
Поражает до онемения поведение Следственного отдела по ЦАО г. Москвы, в который в 20 числах декабря!!!!! 2017 года было подано ни много, ни мало, 20 с лишним заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении руководства 1 ОПП, по факту злоупотреблений служебным положением при списании и реализации коней.
И что бы думали? 3 месяца гробовой тишины! Ни отказа в возбуждение, ни продления срока проведения доследственной проверки, вообще ничего!
Как будто и не было никаких заявлений.
Последней каплей в чаше терпения стал комментарий Антипенко А.А., который он дал издательству РИА НОВОСТИ два дня назад. Сей доблестный муж весьма бодро отрапортовал, что покупатели коней отобраны и все документы, необходимые для заключения договора купли-продажи коней переданы заказчику, т.е. – Хозяйственному Управлению МВД РФ.
Значит, нас там и не стояло? Междусобойчиком решили, междусобойчиком продали и купили. По номинальной стоимости. По заниженной стоимости, спешу заметить. За гроши! Вы обворовываете нас граждане, ибо собственники этих коней не полицейские, это мы им дали возможность попользоваться нашим общим имуществом.
Но известное дело-что с возу упало, то к рукам прилипло.
Выбора нет! Мы исчерпали адресно все инстанции, мы написали раз по несколько везде, наши жалобы гоняют по кругу. Генеральная прокуратура в Прокуратуру г. Москвы. ФАС России в УФАС г. Москвы, а тот в свою очередь в Контрольное Управление г. Москвы. Администрация Президента в Генеральную Прокуратуру, а та в свою очередь сами знаете, куда и так до бесконечности!
Мы идем в суд. Все 80 с лишним человек идем с иском к вам наши не дорогие хозяйственники, и к СК РФ ну и конечно к ООО «Триксель-Н». Нанимайте юристов.