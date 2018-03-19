Путин: Марс вместо Крыма

По традиции, экспресс-анализ
прошедшей избирательной кампании.
1) Главный
феномен выборов – избиратели, добровольно пришедшие на избирательные участки.
Такой прыти от них никто не ожидал. Да, применялись административные
технологии, да, избирателей по сто раз «информировали» и агитировали. Но вместо
унылых лиц «бюджетников» на избирательных участках были счастливые и довольные
лица простых избирателей, многие из которых пришли с детьми. Этот феномен
нуждается в объяснении.
2) Похоже,
заявления Путина о разработке Россией новых вооружениях и предстоящем полете на
Марс вдохновили аудиторию больше, чем принято считать. Люди опять почувствовали
себя гражданами великой державы и это обеспечило прилив энтузиазма в ходе
голосования. Ставка на ракеты и новых технологии в 2018 году заменила
присоединение Крыма. Похоже, гордость за страну, ставшую передовой научной
державой, может стать «топливом» нового срока президента Путина. Вопрос только
в том, насколько реальны данные обещания и удастся ли их реализовать.
3) Ставка
Навального на бойкот выборов сработала, но только среди избирателей Навального.
Они просто не пришли, благодаря чему «либеральные» кандидаты сильно просели в
ходе голосования. Навальный получил по Москве 27% голосов в ходе выборов мэра. Ксения
Собчак – 4%. Не пустив на выборы своих оппозиционно настроенных избирателей,
Навальный сработал на повышение результата президента Путина, но одновременно
торпедировал своих либеральных конкурентов. Выясняется, что в своей нише
либерального протестного городского среднего класса Навальный по-прежнему король.
4) Результат
Грудинина продлевает политическую жизнь Геннадия Зюганова. Как руководитель
избирательного штаба кандидата, Зюганов имеет право приписать результат себе.
Вместе с тем, Зюганов всегда может сказать, что он единственный кандидат в президенты
от оппозиции, который выходил во второй тур. Тем самым вопрос о преемнике
Зюганова пока повисает в воздухе.
5) Владимир
Жириновский повторил свой результат 1991 года – третье место. В 1991 году он
получил 7% голосов, сейчас – около 7%. Стабильность – признак мастерства.
Владимир Жириновский – вечно третий российский политик, которому не стать
чемпионом, зато без конца можно занимать место бронзового призера.
6) Ксения
Собчак продемонстрировала, что она не столько либеральный, сколько
анти-либеральный политик, отталкивающий либералов от участия в выборах. На пару
с Навальным она эффективно расколола и деполитизировала либеральный электорат. Известный
сатирик Сирил Паркинсон в свое время писал: «А что, если обратиться к человеку,
который всегда не прав? И тут опять на сцену выходит Ф, новоявленный Второй с
активизированной выдвижением глупостью. Не попросить ли у него совета, чтобы поступить
наоборот? Если выбирать нужно один вариант из двух, его совет окажется незаменимым.
Если предложений три, исключится по крайней мере одно. Метод явно перспективный.
Но с непременным условием: необходимо, чтобы Ф был неправ всегда. Почти всегда здесь
явно не подходит. Следовательно, назначение Ф (его полная фамилия Феноумен)
влечет за собой тест на абсолютную погрешность». Ксения Собчак в ходе
избирательной кампании прошла тест на абсолютную погрешность, отталкивая, а не
привлекая избирателей. В этом смысле она стала мисс Феноумен российского
либерализма.
7) Григорий
Явлинский продемонстрировал, что является статистической погрешностью
российской политики.
8) А
что Титов? Главное политическое преимущество хозяина «Абрау дюрсо» - он может
пить шампанское при любом раскладе.
9) Вывод: Похоже,
что заявления Владимира Путина о восстановлении военной мощи России и обещания
полета на Марс сыграли роль, которую Крым сыграл в 2014 году и придали новый
импульс выдыхающейся избирательной кампании Основного кандидата. Другое дело,
что теперь общество будет ждать реализации обещанного. А это задача посложнее
реализации майских указов.