Путин: Марс вместо Крыма

По традиции, экспресс-анализ прошедшей избирательной кампании.





1) Главный феномен выборов – избиратели, добровольно пришедшие на избирательные участки. Такой прыти от них никто не ожидал. Да, применялись административные технологии, да, избирателей по сто раз «информировали» и агитировали. Но вместо унылых лиц «бюджетников» на избирательных участках были счастливые и довольные лица простых избирателей, многие из которых пришли с детьми. Этот феномен нуждается в объяснении.





2) Похоже, заявления Путина о разработке Россией новых вооружениях и предстоящем полете на Марс вдохновили аудиторию больше, чем принято считать. Люди опять почувствовали себя гражданами великой державы и это обеспечило прилив энтузиазма в ходе голосования. Ставка на ракеты и новых технологии в 2018 году заменила присоединение Крыма. Похоже, гордость за страну, ставшую передовой научной державой, может стать «топливом» нового срока президента Путина. Вопрос только в том, насколько реальны данные обещания и удастся ли их реализовать.





3) Ставка Навального на бойкот выборов сработала, но только среди избирателей Навального. Они просто не пришли, благодаря чему «либеральные» кандидаты сильно просели в ходе голосования. Навальный получил по Москве 27% голосов в ходе выборов мэра. Ксения Собчак – 4%. Не пустив на выборы своих оппозиционно настроенных избирателей, Навальный сработал на повышение результата президента Путина, но одновременно торпедировал своих либеральных конкурентов. Выясняется, что в своей нише либерального протестного городского среднего класса Навальный по-прежнему король.





4) Результат Грудинина продлевает политическую жизнь Геннадия Зюганова. Как руководитель избирательного штаба кандидата, Зюганов имеет право приписать результат себе. Вместе с тем, Зюганов всегда может сказать, что он единственный кандидат в президенты от оппозиции, который выходил во второй тур. Тем самым вопрос о преемнике Зюганова пока повисает в воздухе.





5) Владимир Жириновский повторил свой результат 1991 года – третье место. В 1991 году он получил 7% голосов, сейчас – около 7%. Стабильность – признак мастерства. Владимир Жириновский – вечно третий российский политик, которому не стать чемпионом, зато без конца можно занимать место бронзового призера.





6) Ксения Собчак продемонстрировала, что она не столько либеральный, сколько анти-либеральный политик, отталкивающий либералов от участия в выборах. На пару с Навальным она эффективно расколола и деполитизировала либеральный электорат. Известный сатирик Сирил Паркинсон в свое время писал: «А что, если обратиться к человеку, который всегда не прав? И тут опять на сцену выходит Ф, новоявленный Второй с активизированной выдвижением глупостью. Не попросить ли у него совета, чтобы поступить наоборот? Если выбирать нужно один вариант из двух, его совет окажется незаменимым. Если предложений три, исключится по крайней мере одно. Метод явно перспективный. Но с непременным условием: необходимо, чтобы Ф был неправ всегда. Почти всегда здесь явно не подходит. Следовательно, назначение Ф (его полная фамилия Феноумен) влечет за собой тест на абсолютную погрешность». Ксения Собчак в ходе избирательной кампании прошла тест на абсолютную погрешность, отталкивая, а не привлекая избирателей. В этом смысле она стала мисс Феноумен российского либерализма.





7) Григорий Явлинский продемонстрировал, что является статистической погрешностью российской политики.





8) А что Титов? Главное политическое преимущество хозяина «Абрау дюрсо» - он может пить шампанское при любом раскладе.





9) Вывод: Похоже, что заявления Владимира Путина о восстановлении военной мощи России и обещания полета на Марс сыграли роль, которую Крым сыграл в 2014 году и придали новый импульс выдыхающейся избирательной кампании Основного кандидата. Другое дело, что теперь общество будет ждать реализации обещанного. А это задача посложнее реализации майских указов.



