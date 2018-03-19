 

Путин: Марс вместо Крыма

По традиции, экспресс-анализ прошедшей избирательной кампании.

1) Главный феномен выборов – избиратели, добровольно пришедшие на избирательные участки. Такой прыти от них никто не ожидал. Да, применялись административные технологии, да, избирателей по сто раз «информировали» и агитировали. Но вместо унылых лиц «бюджетников» на избирательных участках были счастливые и довольные лица простых избирателей, многие из которых пришли с детьми. Этот феномен нуждается в объяснении.

2) Похоже, заявления Путина о разработке Россией новых вооружениях и предстоящем полете на Марс вдохновили аудиторию больше, чем принято считать. Люди опять почувствовали себя гражданами великой державы и это обеспечило прилив энтузиазма в ходе голосования. Ставка на ракеты и новых технологии в 2018 году заменила присоединение Крыма. Похоже, гордость за страну, ставшую передовой научной державой, может стать «топливом» нового срока президента Путина. Вопрос только в том, насколько реальны данные обещания и удастся ли их реализовать.

3) Ставка Навального на бойкот выборов сработала, но только среди избирателей Навального. Они просто не пришли, благодаря чему «либеральные» кандидаты сильно просели в ходе голосования. Навальный получил по Москве 27% голосов в ходе выборов мэра. Ксения Собчак – 4%. Не пустив на выборы своих оппозиционно настроенных избирателей, Навальный сработал на повышение результата президента Путина, но одновременно торпедировал своих либеральных конкурентов. Выясняется, что в своей нише либерального протестного городского среднего класса Навальный по-прежнему король.

4) Результат Грудинина продлевает политическую жизнь Геннадия Зюганова. Как руководитель избирательного штаба кандидата, Зюганов имеет право приписать результат себе. Вместе с тем, Зюганов всегда может сказать, что он единственный кандидат в президенты от оппозиции, который выходил во второй тур. Тем самым вопрос о преемнике Зюганова пока повисает в воздухе.

5) Владимир Жириновский повторил свой результат 1991 года – третье место. В 1991 году он получил 7% голосов, сейчас – около 7%. Стабильность – признак мастерства. Владимир Жириновский – вечно третий российский политик, которому не стать чемпионом, зато без конца можно занимать место бронзового призера.

6) Ксения Собчак продемонстрировала, что она не столько либеральный, сколько анти-либеральный политик, отталкивающий либералов от участия в выборах. На пару с Навальным она эффективно расколола и деполитизировала либеральный электорат. Известный сатирик Сирил Паркинсон в свое время писал: «А что, если обратиться к человеку, который всегда не прав? И тут опять на сцену выходит Ф, новоявленный Второй с активизированной выдвижением глупостью. Не попросить ли у него совета, чтобы поступить наоборот? Если выбирать нужно один вариант из двух, его совет окажется незаменимым. Если предложений три, исключится по крайней мере одно. Метод явно перспективный. Но с непременным условием: необходимо, чтобы Ф был неправ всегда. Почти всегда здесь явно не подходит. Следовательно, назначение Ф (его полная фамилия Феноумен) влечет за собой тест на абсолютную погрешность». Ксения Собчак в ходе избирательной кампании прошла тест на абсолютную погрешность, отталкивая, а не привлекая избирателей. В этом смысле она стала мисс Феноумен российского либерализма.

7) Григорий Явлинский продемонстрировал, что является статистической погрешностью российской политики.

8) А что Титов? Главное политическое преимущество хозяина «Абрау дюрсо» - он может пить шампанское при любом раскладе.

9) Вывод: Похоже, что заявления Владимира Путина о восстановлении военной мощи России и обещания полета на Марс сыграли роль, которую Крым сыграл в 2014 году и придали новый импульс выдыхающейся избирательной кампании Основного кандидата. Другое дело, что теперь общество будет ждать реализации обещанного. А это задача посложнее реализации майских указов. 

теги: Выборы президента РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Алексей Кудрин предложил Путину сдать Крым и Новороссию?
» Статьи об аннексии Крыма - вне закона
» Кадыров заявил о 73% явке на 15:00
» Клуб самоубийц пополнили Хакамада и Малышкин
» Светлое имя Путина не спасло прокремлевские партии от позора
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Путин: Марс вместо Крыма

Путин: Марс вместо Крыма

Британия как жертва харассмента

Британия как жертва харассмента

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Стальной порядок Дональда Трампа

Стальной порядок Дональда Трампа

Яд измены

Яд измены

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Песков заявил, что Британия будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства

  • 13:18
  • 91
Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Боевые товарищи по-прежнему идут на колбасу

Путин: Марс вместо Крыма

Путин: Марс вместо Крыма

Сурайкин проиграл выборы

  • 23:41
  • 373

За что мы будем воевать с Западом

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru