За что мы будем воевать с Западом

"Партнёры нервничают" - медийные реакции российских властей на внешнюю агрессию не отличаются разнообразием. Приведённая цитата является некоторой их квинтессенцией. Впрочем, последняя история с химическим отравлением отца и дочери Скрипалей, кажется, пробила определённую брешь в российской государственной флегме.

Поневоле вспоминается анекдот про Василия Ивановича, замаскировавшегося во время разведки под пенёк и героически терпевшего когда на нём влюблённая парочка сначала ужинала, потом занималась любовью... "...- Но когда он достал перочинный нож и начал вырезать мне на жопе "здесь был Вася", я не выдержал, Петька!..."

Аналогичным граничным действием в эскалации конфликта с Западом стали, судя по всему, энергичные действия Великобритании, которая, не предоставляя особых доказательств, объявила о предстоящей конфискации активов российского происхождения и обвинила Россию в осуществлении государственного терроризма и применения на британской территории оружия массового поражения.

Демонстративная неправдоподобность и непрерывная сменяемость британских версий того, как это отравление века было проделано не оставляет особых сомнений в намерениях тех, кто эти версии расппространяют.

Бинарный газ, для получения из которого из относительно безопасных компонент нужна спецтехника то ли налили дочери Скрипаля на вещи в чемодан в Москве и так она его везла в Лондон, но никто из соприкоснувшихся с чемоданом по дороге не пострадал. То ли распылили с дрона, достойного по технике исполнения Джеймса Бонда. То ли...

Всё это не имеет большого значения при рассмотрении вопроса о том, что конкретно стало красной чертой, после пересечения которой изменилась публичная российская риторика, традиционно исполнявшаяся в стиле Кота Леопольда.

Наших западных партнёров российские дипломаты практически открытым текстом обвинили во лжи, заявив, что источником боевого отравляющего вещества могли быть лаборатории США, Чехии, Словакии... и самой Великобритании.

От чего сорвало предохранители и традиционно мямлившие в примерительном тоне дипломаты начали резать правду-матку? Вопреки наиболее широко представленному мнению, вопрос с конфискацией активов более-менее вторичен.

Первично - публичные обвинения в преступлении на территории Британии, направленные непосредственно в адрес Владимира Путина.

Напомним, что предыдущий лидер суверенного государства - некто Муамар Каддафи таких обвинений не пережив, закончив свою жизнь унизительно и грязно. На заботливо распространённой британским новостным агентством BBC видеозаписи видно, что Каддафи перед тем как убить, мучают и издеваются.

Вот и теперь вопрос, озвученный смеющимся человеком в каске, британской стороной поставлен ровно так и никак не иначе.

Чтобы не допустить подобного развития событий, России понадобятся небывалые единения народа и всех партий вместе взятых, смычка города и деревни, труда и капитала, правоохранительных органов и гражданских чиновников-взяточников, а так же баллистические ракеты "Сармат", крылатые ракеты "Привет" и подводные дроны "Трижды герой социалистического труда академик Андрей Сахаров".

Нет, мы не будем делать в день выборов Президента России никаких иных выводов и предположений.

Мы просто рекомендуем гражданам нашей страны исполнить свой гражданский долг, сходить и проголосовать хоть за кого-нибудь.

Ну просто чтобы потом не чувствовать себя мучительно тупо, как человеку, который в ответ на навязанный ему выбор между первородством и чечевичной похлёбкой, гордо отказался от навязываемого и не принял ни того, ни другого.



