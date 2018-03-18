 

За что мы будем воевать с Западом

"Партнёры нервничают" - медийные реакции российских властей на внешнюю агрессию не отличаются разнообразием. Приведённая цитата является некоторой их квинтессенцией. Впрочем, последняя история с химическим отравлением отца и дочери Скрипалей, кажется, пробила определённую брешь в российской государственной флегме.
 
Поневоле вспоминается анекдот про Василия Ивановича, замаскировавшегося во время разведки под пенёк и героически терпевшего когда на нём влюблённая парочка сначала ужинала, потом занималась любовью... "...- Но когда он достал перочинный нож и начал вырезать мне на жопе "здесь был Вася", я не выдержал, Петька!..."
 
Аналогичным граничным действием в эскалации конфликта с Западом стали, судя по всему, энергичные действия Великобритании, которая, не предоставляя особых доказательств, объявила о предстоящей конфискации активов российского происхождения и обвинила Россию в осуществлении государственного терроризма и применения на британской территории оружия массового поражения.
 
Демонстративная неправдоподобность и непрерывная сменяемость британских версий того, как это отравление века было проделано не оставляет особых сомнений в намерениях тех, кто эти версии расппространяют.
 
Бинарный газ, для получения из которого из относительно безопасных компонент нужна спецтехника то ли налили дочери Скрипаля на вещи  в чемодан в Москве и так она его везла в Лондон, но никто из соприкоснувшихся с чемоданом по дороге не пострадал.  То ли распылили с дрона, достойного по технике исполнения Джеймса Бонда. То ли...
 
Всё это не имеет большого значения при рассмотрении вопроса о том, что конкретно стало красной чертой, после пересечения которой изменилась публичная российская риторика, традиционно исполнявшаяся в стиле Кота Леопольда.
 
Наших западных партнёров российские дипломаты практически открытым текстом обвинили во лжи, заявив, что источником боевого отравляющего вещества могли быть лаборатории США, Чехии, Словакии... и самой Великобритании.
 
От чего сорвало предохранители и традиционно мямлившие в примерительном тоне дипломаты начали резать правду-матку? Вопреки наиболее широко представленному мнению, вопрос с конфискацией активов более-менее вторичен.
 
Первично - публичные обвинения в преступлении на территории Британии, направленные непосредственно в адрес Владимира Путина.
 
 
 
Напомним, что предыдущий лидер суверенного государства - некто Муамар Каддафи таких обвинений не пережив, закончив свою жизнь унизительно и грязно. На заботливо распространённой британским новостным агентством BBC видеозаписи видно, что Каддафи перед тем как убить, мучают и издеваются.
 
Вот и теперь вопрос, озвученный смеющимся человеком в каске, британской стороной поставлен ровно так и никак не иначе.
 
Чтобы не допустить подобного развития событий, России понадобятся небывалые единения народа и всех партий вместе взятых, смычка города и деревни, труда и капитала, правоохранительных органов и гражданских чиновников-взяточников, а так же баллистические ракеты "Сармат", крылатые ракеты "Привет" и подводные дроны "Трижды герой социалистического труда академик Андрей Сахаров".
 
 
Нет, мы не будем делать в день выборов Президента России никаких иных выводов и предположений.
 
Мы просто рекомендуем гражданам нашей страны исполнить свой гражданский долг, сходить и проголосовать хоть за кого-нибудь.
 
Ну просто чтобы потом не чувствовать себя мучительно тупо, как человеку, который в ответ на навязанный ему выбор между первородством и чечевичной похлёбкой, гордо отказался от навязываемого и не принял ни того, ни другого.
 

 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Тереза Мэй объявила, что будет вмешиваться в выборы в России, организовывать хакерские атаки и фальшивые новости
» Акционеры ЮКОСа предложили России сэкономить €1,8 млрд., заплатив $50 млрд.
» МИД РФ ожидает официальных разъяснений от Великобритании
» Служба внешней разведки (СВР) не занималась отравлением Литвиненко
» Грузия обвинила Россию в фашизме
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Путин: Марс вместо Крыма

Путин: Марс вместо Крыма

Британия как жертва харассмента

Британия как жертва харассмента

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Стальной порядок Дональда Трампа

Стальной порядок Дональда Трампа

Яд измены

Яд измены

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Песков заявил, что Британия будет вынуждена либо извиниться, либо представить доказательства

  • 13:18
  • 91
Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Боевые товарищи по-прежнему идут на колбасу

Путин: Марс вместо Крыма

Путин: Марс вместо Крыма

Сурайкин проиграл выборы

  • 23:41
  • 373

За что мы будем воевать с Западом

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru