РПЦ хочет приставить священников к каждому ВУЗу

Глава РПЦ патриарх Кирилл выступил с заявлением о том, что в России необходимо развивать институт вузовских священников.





По словам предстоятеля, в каждом высшем учебном заведении непременно должен быть собственный священнослужитель.





Эту идею патриарх озвучил во время выступления на заседании высшего церковного совета, сообщает РИА «Новости».





«Университетский священник, домовая церковь в вузе — демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университете. Присутствие капеллана так же естественно и органично, как и присутствие светского профессора», — заявил глава РПЦ.





Священнослужитель также настаивает на том, чтобы университетские священники имели высшее образование.





АПН следит за развитием событий.



