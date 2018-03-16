 

РПЦ хочет приставить священников к каждому ВУЗу

Глава РПЦ патриарх Кирилл выступил с заявлением о том, что в России необходимо развивать институт вузовских священников. 

По словам предстоятеля, в каждом высшем учебном заведении непременно должен быть собственный священнослужитель.

Эту идею патриарх озвучил во время выступления на заседании высшего церковного совета, сообщает РИА «Новости».

«Университетский священник, домовая церковь в вузе — демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университете. Присутствие капеллана так же естественно и органично, как и присутствие светского профессора», — заявил глава РПЦ.

Священнослужитель также настаивает на том, чтобы университетские священники имели высшее образование.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: РПЦ
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