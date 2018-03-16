Избирательное сродство

Забавный факт: Ходорковский выступил за выборы . Ну то есть призвал их не бойкотировать. В очень любопытных выражениях.





А именно. Он начал речь с того, что «выборы президента не являются выборами, вне зависимости от участия в них Явлинского, Навального или Собчак. Ещё менее важно, в какой мере каждого из них Администрация Президента считает своим проектом.» Дальше, однако, он стал разводить турусы на колёсах на тему «выборы это важно», «власть уязвима» и т.п. Дальше он стал говорить о «протестном голосовании» - то есть «против Путина и его ставленников» (ну или испортить бюллетень). Дальше он заговорил о парламентаризме, федерализации и независимой судебной власти.





На самом деле важно не то, что Ходорковский сказал, а то, чего он не сказал.





Первое. Зияет отсутствие крымско-украинской темы, которая для наших либералистов – самая главная и основная. Также – отсутствуют внешнеполитические темы вообще. Пресловутая «коррупция» не упомянута. Это очень даже конкретное высказывание. В адрес Навального, в частности – хотя он его и так пинает, говоря о бойкоте как о «самооправдании бездействия». «Крымский антилиберальный консенсус» он тоже не считает хорошей темой. «Понятно».





Ещё интереснее озвученный Ходорковским список кандидатов.





В нём демонстративно пропущена одна фамилия. И это не какой-то кандидатишко из хвоста списка, а «номер второй». То есть Грудинин. Причём дальше все упомянутые кандидаты практически в открытую названы «проектами Кремля».





Заподозрить Холодковского в случайной оговорке («слона забыл») было бы оскорбительным по отношению к Ходорковскому. Ещё более оскорбительно предположить, что он просто нагоняет явку для Путина. Хотя, надо сказать, явку сейчас нагоняют БЕШЕНО и всеми возможными способами. Но не можем же мы предположить, что пострадавший Ходор трафит своему мучителю и тюремщику? Это было бы как-то совсем уж цинично. Тем более, он Путина упомянул как кандидата нежелательного.





Тогда что? Ну, например, есть такая тема – Ходорковский и КПРФ. В 2003 вокруг этого «всё и случилось». Дальше было известно что, но идея, видимо, осталась. И отношения с людьми остались.





На ходорковском телевидении Грудинин, кстати, появлялся. Я специально посмотрел пару роликов – подавался он там весьма благожелательно, места из выступлений подобраны умно и толково и т.п. За сталинизм поругали в одном ролике.





Из всего этого не следует, что Грудинин – «проект Ходорковского» или что-то такое в этом роде. Это уже совсем дешёвая конспирология. Но некое сочувствие и симпатия, я думаю, тут вполне может быть. Даже чисто по-человечески. Всё-таки бизнесовый бекграунд и взаимная понятность – вещи важные.





Так что, вполне возможно, Ходор за Грудинина неким образом болеет. И старается НЕ СГЛАЗИТЬ его.



