 

О финальных дебатах

Посмотрел я финальные дебаты «кандидатов в президенты».

Меня тут спрашивают, зачем я вообще это смотрю. Простите, но следующие будут очень не скоро, и не факт, что будут вообще. Судя по темпу и характеру событий, с РФ может случиться буквально всё что угодно – причём в любой момент. Так что - «берите-берите, потом и этого не будет».

Формат борьбы за второе место, конечно, странен. Но, в отличие от предыдущих случаев, второе место на этот раз и впрямь имеет какую-то ценность. Какую – это вопрос, но участники ведут себя так, будто эта ценность реальна.

Из обсуждаемых тем.

Ксюша у Соловьёва скосплеила любимый жест Жириновского – облила того водой. Неубедительно. Потому что нельзя одновременно играть в две игры – «ты старый мерзкий негодяй» и «мне вас жаль». А Ксюша попыталась сделать именно это. Игра откровенно неудачная. Как и выступление у Соловьёва. Риторика «человек должен быть главной ценностью», «перемен требуют наши сердца», «я такая настоящая, а меня перебивают» - ну это перестройка какая-то. Как и откровенное «мы меньшинство, но мы прекрасны».

Жирик марку держит. «Нельзя из клубники в президенты! Черви ползают по ней! Вы свинья! И эта девушка нигде не работала! Когда тут Ближний Восток дымит и британские дипломаты бороздят просторы Большой Медведицы!» Всё как мы любим.

Грудинин, конечно, красавец. Но красота его недолговечна. Фактически он слил последние дебаты – с одних ушёл, с других сбежал.

На Первом канале. Когда человек начинает с того, что обвиняет соперников в краже своих гениальных идей, это мощно. (Про его программу я уже писал. Главное ноу-хау Грудинина – восстановление водочной монополии – не стащил, кажется, никто, а всё остальное у него сводится в основном к «углубить и расширить».) Дальше пошли претензии по формату дебатов. Которые сводились к «чего это я тут час стою, а слова мне дают на шесть минут» и «формат не тот». Ну, поговорили без него.

Теперь о бегстве из студии Соловьёва. Ну да, Сурайкин «подготовил провокацию». Однако было ведь из чего её готовить – женщина-то (Лилия Филькина) реальная. При этом вполне возможно и даже вероятно, что тётя больная и/или заряженная. Допустим. Ну так политик с больными и заряженными людьми должен уметь справляться. Сделать скорбную мину и сказать что-то вроде - «да, когда-то эта женщина работала у меня, о чём я очень жалею: она больная на голову, такое бывает, готов оплатить лечение». Или– «эта женщина меня преследует, не знаю почему, думаю, ей что-то пообещали». Или сострить по поводу фамилии – «эта Филькина с филькиной грамотой». Да любому человеку, занимавшемуся какой-то общественной деятельностью, с больными/заряженными сталкиваться приходилось. У меня тоже такие случаи были, когда я публичной политикой занимался. И ничего, не бегал.

А вот Грудинин СБЕЖАЛ. Не когда-нибудь, а на финальной передаче главного канала.

Ну а бегство – это ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ. Классическое. Даже если Грудинин кругом прав. И гораздо хуже того – это ТРУСОСТЬ. Здоровенный высокий мужик испугался некрасивой истеричной тётки. Ну а «грудининскому типажу» можно простить почти всё, но не трусость и бегство. Явлинскому подобное простить было бы можно – он хоть и боксёр, но сейчас играет дедушку. А Грудинину, с такими глазами и усами – нет.

И уж совсем неприятно выглядит то, что вместо себя Грудинин выставил в качестве бойца Шевченко (да пошлёт ему Аллягь подножного корму). Честно скажу – я даже испытал какую-то мимолётную симпатию к Сурайкину, который провозгласил своей программой «дать Шевченке в челюсть». Сам понимаю, что спектакль – но идея-то заслуживает внимания.

ДОВЕСОК. А, да, Явлинский. Совершенно о нём забыл. Потому что он совершенно никакой, сказать о нём нечего. Говорящий органчик. Даже сам себя похвалить убедительно не может. Бабурина и прочих тоже не рассматриваю – ничем не поразили, ничего умного не сказали, ничего смешного тоже. «Пфуй».
 

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