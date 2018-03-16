Новые евробонды, подготовленные Россией к размещению, предусматривают возможность рублёвых выплат

МОСКВА. Новые евробонды на сумму в 3 млрд. долларов, подготовленные Россией к размещению на рынках, предусматривают новое дополнительное условие. Выплаты по ним, по желанию держателя бумаги, могут производиться в рублях.

Эксперты АПН считают эту меру по дедолларизации российских финансовых потоков важной и радующей. Особенно радует уровень аккуратности действий Минфина, предложившего этот метод выплат таким способом, чтобы не отпугнуть инвесторов.



