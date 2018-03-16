 

Няша против Ксюши

Известный политик и депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что обратилась в ЦИК снять известного оппозиционного политика и кандидата в Президенты РФ Ксению Собчак за её публично высказанную позицию по Крыму, которую Поклонская рассматривает как посягательство на территориальную целостность России.
 
Учитывая имевший место ранее рассказ Ксении Собчак о том, что она исполнила фирменный предвыборный трюк россиянских либералов - обратилась за разрешением к властям Украины за разрешением въехать на территорию Крыма для предвыборной агитации (и получила вполне ожидаемый отказ), выступление Поклонской выглядит логичным, но недостаточным. Надо ещё и в Генпрокуратуру обратиться, на предмет проверки законности подобного предвыборного "манёвра".
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ФСБ: заявления Ксении Собчак о Крыме не содержат нарушений
» Ксения Собчак обратилась к партии ПАРНАС для выдвижения в президенты
» Станислав Белковский стал главным политконсультантом предвыборного штаба Ксении Собчак
» Собчак вызвали в СК по делу об оскорблении депутата Мизулиной
» Ксения Собчак раскрутит депутатиков
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Британия как жертва харассмента

Британия как жертва харассмента

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

Стальной порядок Дональда Трампа

Стальной порядок Дональда Трампа

Яд измены

Яд измены

Писатель (воспоминания о будущем)

Писатель (воспоминания о будущем)

Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новые евробонды, подготовленные Россией к размещению, предусматривают возможность рублёвых выплат

  • 11:18
  • 99

Няша против Ксюши

  • 11:07
  • 142
Британия как жертва харассмента

Британия как жертва харассмента

Германия, Франция и США поддержали Великобританию в деле Скрипаля

  • 19:38
  • 319

ЦИК потребовал от Тулеева «исключить административный ресурс на выборах»

  • 18:46
  • 355

Савченко перепутала

  • 18:39
  • 354
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru