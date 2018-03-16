Няша против Ксюши

Известный политик и депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что обратилась в ЦИК снять известного оппозиционного политика и кандидата в Президенты РФ Ксению Собчак за её публично высказанную позицию по Крыму, которую Поклонская рассматривает как посягательство на территориальную целостность России.

Учитывая имевший место ранее рассказ Ксении Собчак о том, что она исполнила фирменный предвыборный трюк россиянских либералов - обратилась за разрешением к властям Украины за разрешением въехать на территорию Крыма для предвыборной агитации (и получила вполне ожидаемый отказ), выступление Поклонской выглядит логичным, но недостаточным. Надо ещё и в Генпрокуратуру обратиться, на предмет проверки законности подобного предвыборного "манёвра".



