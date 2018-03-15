 

Германия, Франция и США поддержали Великобританию в деле Скрипаля

Глава Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поддержали британского премьера Терезу Мэй в том, что альтернативы причастности российских спецсужб к делу об отравлении Сергея Скрипаля не существует.

В совместном заявлении лидеров четырех стран, опубликованном сегодня, говорится, что действия России являются прямой угрозой не только для Лондона, но и для всего Запада.

"Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химическом оружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности", - утверждают политики.

"Великобритания предоставила партнерам детальную информацию о чрезвычайно вероятной причастности России к этой атаке. Мы разделяем оценку британской стороны относительно того, что разумного альтернативного объяснения не существует, а также констатируем, что отсутствие приемлемого ответа России на законный запрос правительства Великобритании усугубляет ответственность российской стороны. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В особенности Россия должна предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)",- резюмируют главы западных держав.

Напомним читателям, что Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Спецслужбы Великобритании уверены, что пострадавшие были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось лишь в одной стране мира - России. Именно этот факт, по мнению британцев, является доказательством причастности Кремля к совершенному покушению.

АПН следит за развитием событий.
 

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