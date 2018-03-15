ЦИК потребовал от Тулеева «исключить административный ресурс на выборах»

МОСКВА-КЕМЕРОВО. Председатель ЦИК РФ многомудрая Элла Памфилова на встрече с избирателями не участвующего в выборах Президента РФ Алексея Навального заявила, что вынесла человеку из Кемерово Аману Тулееву предупреждение о недопустимости использования административного ресурса на выборах. По какой причине такие предупреждения не были вынесены остальным 84-м руководителям субъектов нашей почти необъятной Родины, госпожа Памфилова умолчала. Впрочем, догадаться не так уж и сложно, - заявляют приглашённые для разъяснения политологической загадки эксперты Института Сакральных Исследований - всё дело в том, что дедушка старый, ему всё равно - говорят они.

И в самом деле, учитывая предстоящую скорую отставку вечного Амана по состоянию здоровья он выглядит привлекательным и безопасным в плане возможного подковёрного ответа объектом для показательной демонстрации демократии на выборах.



