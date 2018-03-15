Против всех

Однако у Бабурина есть дефект. Он иногда говорит. А то, что он говорит, протестный электорат отталкивает. Ну вот так сложилось. Одних вещей он сказать не может, другие не хочет. В сухом остатке остаётся, гм, не самое лучшее.

Ну например. Сказать "я русский и за русских" Бабурин не может, за это ему надают по остаткам шевелюры. А многонационалочку он хвалить не хочет. Остаётся нести пургу про "нашу особую цивилизацию", например. Пурга эта всем остоелозила, но других слов как бы и нет.

И так по всем вопросам. И ничего ты тут не сделаешь, такая у человека ситуация.

Поэтому Бабурин должен МОЛЧАТЬ. При этом ведя избирательную компанию – потому что иначе о нём не вспомнят.

Я думаю, в предвыборных роликах Бабурин должен просто смотреть на зрителя и тяжело вздыхать. Внизу титры - "чего говорить-то, вы и так всё знаете".

На этом можно набрать процентик-другой. И потом сходить в Кремль за пирожками.