 

Против всех

На выборах появился кандидат «против всех». И это, как ни странно - Бабурин.

То есть. Я в последнее время стал видеть посты такого содержания: «А проголосую-ка я за Бабурина. Ну да, никаких процентов он не соберёт, но хоть человек приличный – на фоне остальных-то». Причём пишут не только националисты и т.п., а люди довольно расплывчатых политических симпатий. Ну не либералы, конечно, но либералы, которые не за Собчак и хотят «против всех голоснуть» – те в основном за бойкот.

Понятно, никаких процентов Бабурин действительно не соберёт. А если даже вдруг вместо одного процента он каким-то чудом возьмёт пять, ему четыре отрежут. И никто не подумает, что отрезали – потому что все знают, что Бабурину больше одного процента не взять.

Так что голосовать за него можно ровно из тех же соображений, по которым раньше ставили галочку в графе «против всех». Чисто протестное голосование, да.
 
Однако у Бабурина есть дефект. Он иногда говорит. А то, что он говорит, протестный электорат отталкивает. Ну вот так сложилось. Одних вещей он сказать не может, другие не хочет. В сухом остатке остаётся, гм, не самое лучшее.

Ну например. Сказать "я русский и за русских" Бабурин не может, за это ему надают по остаткам шевелюры. А многонационалочку он хвалить не хочет. Остаётся нести пургу про "нашу особую цивилизацию", например. Пурга эта всем остоелозила, но других слов как бы и нет.

И так по всем вопросам. И ничего ты тут не сделаешь, такая у человека ситуация.

Поэтому Бабурин должен МОЛЧАТЬ. При этом ведя избирательную компанию – потому что иначе о нём не вспомнят.

Я думаю, в предвыборных роликах Бабурин должен просто смотреть на зрителя и тяжело вздыхать. Внизу титры - "чего говорить-то, вы и так всё знаете".
 
На этом можно набрать процентик-другой. И потом сходить в Кремль за пирожками.
 
 
 

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