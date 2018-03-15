Прааститутка и Изменщик

В предстоящем голосовании есть один любопытный аспект, который часто упускают из виду. А именно – гендерный.





Ну то есть. Две сильнейшие электоральные группы у нас - это пенсионеры и женщины на возрасте. Вторых больше. Кроме того, число их голосов нужно умножить на два. Так как обычно эти тёти держат домашних – прежде всего супругов – на поводке. Длинном или коротком, но поводок есть. Применительно к выборам: муж может проголосовать не так, как жене приятно, но уж точно не будет голосовать так, как жене НЕприятно. Во избежание домашнего пилежа. То есть у этих тёть блокирующий пакет.





В связи с этим – каковы шансы у первой тройки?





За Путина голоснут, конечно, на фоне телевизора. Зависимость от телевизора огромна, и никакой интернет её не уменьшает, а только увеличивает – так как по интернету обсуждать что? Телевизор и обсуждают. А по телевизору гонят всё то, что способствует «выбору Путина». Это не означает, что Путина там хвалят или хотя бы вообще упоминают. Но, например, нынешние международные новости все работают на Путина, объективно. Так как РФ и в самом деле взяли в клещи и они сжимаются. Телевизор, соответственно, подаёт сигнал: время грозное, военное, мы тут с вами не Президента выбираем, а подтверждаем полномочия Верховного Главнокомандующего. А это, согласитесь, совсем другая постанова.





Однако не на всех тётенек это действует. Хотя бы потому, что Путин очень уж надоел, ну обрыд же. А этого чувства – «обрыд, постылый» - никакая военная труба не передудит. Потому что чувство физиологическое. ПОСТЫЛЫЙ. «Не хочу постылого», и всё тут. А «войну» тётеньки не понимают, и вообще считают мужскими глупостями. Мужички разбаловались, от рук отбились, вот и воюют. Путин вот развёлся и совсем ум потерял, потому что жены рядом нет, окоротить некому. Ишь, разогнался.





Так что многие тётеньки за Путина не проголосуют. А за кого?





Начнём с Собчак как с фаворитки. Сейчас она именно фаворитка, потому что на фоне Грудинина (а другого фона у нас для вас нет) она выглядит ярко, вызывающе, ну и вообще – телеведущая, с аудиторией работать умеет. Однако за «Ксению Анатольевну» российские тётеньки не голоснут. Просто потому, что «сучка холёная» и «праааститурка». Этого тётеньки ей не простят ни за что.





С Грудининым в этом смысле сложнее и интереснее. Внешность – как раз такая, за которую российские женщины на возрасте падки. Слова вроде бы тоже: хозяйственный, всё в домок. В этом смысле информация о том, что у него семья живёт в Испании, работала скорее на него. «Вишь, какой хороший – сам тут корячится, а семью в нормальную страну отправил» - думает тётенька, подсознательно примеряя к себе Грудинина как «мужа». И на сердце у неё теплеет.





Однако Грудинин сам себе всё испортил – и портит дальше.





Дело в том, что в ответ на обвинения он ведёт себя в точности так, как ведёт себя ВИНОВАТЫЙ МУЖ. То юлит, то бормочет что-то невнятное, иногда срывается и орёт. Поведение ХАРАКТЕРНОЕ.





На это у любой тётеньки включается встроенное реле. «Ага, он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ». А мужик должОн быть честным, отдавать все деньги жене, и всегда сознаваться, где он был вечером в пятницу, ирод, и сколько кружек пива выпил (чтобы получить от бабы дозу пилежа и шантажа). Грудинин же всем своим видом показывает, что будет отрицать свою вину до последнего, а потом ещё и наорёт, а то и руки распустит. Вот это, кстати, по нему очень видно – да, этот может.





Мужчины это, кстати, тоже чувствуют. Виновато-раздражительные интонации в голосе – это ни подделать, ни убрать нельзя. Человек за собой ЧТО-ТО ЗНАЕТ, и это ЗАМЕТНО.





Кстати, ни у Ксюши, ни у Навального какого-нибудь этого нет и в помине. Что бы они там не творили, они себя внутренне считают правыми. У Навального иногда проскальзывает какая-то неловкость, у Ксюши вообще никогда. Именно потому, что у неё все грехи давно известны, озвучены и т.п. А других, видимо, и нет. Зато по Грудинину чем дальше, тем больше видно – «там только копни, и полезет».





Что с точки зрения женского электората очень нехорошо. Тут опять же срабатывает реле: раз скрывает с такой силой – значит ИЗМЕНЩИК!





Это было и до того, как начались разговоры о второй семье. А уж когда пошла инфа, что у него есть другая жена и ещё дети (!) – это легло в образ. Настолько легло, что этому тётеньки поверят, даже если Грудинин поклянётся, что это кузина или дочка друга. Ну похож он на изменщика, ПОХОЖ. А за изменщика голосовать не будут. Даже если он собой хорош и статен.





PS. Интересно, что известные мне люди, взаимодействовавшие с Грудининым сейчас (у меня многие знакомые были за него, некоторые пытались и «делом помочь»), говорят примерно то же самое. «Много врёт, разным людям говорит разное, скрывает что-то». Про Собчак я такого, кстати, не слышал – там претензии тоже есть, но другие.



