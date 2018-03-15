На заседании СБ ООН Великобритания и Россия обменялись обвинениями
- 15.03.2018, 07:40,
- Новости
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В то время, как Великобритания и поддержавшие её США прямо обвинили Россию в отравлении Скрипаля и его дочери, представитель РФ всего лишь указал на то, что Великобритания уклоняется от выполнения международных договоров, регулирующих расследования инцидентов с химическим оружием, а её обвинения - пусты и голословны.
Слов о том, что британцы сами и организовали эту химическую атаку не прозвучало. А зря.