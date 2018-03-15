 

На заседании СБ ООН Великобритания и Россия обменялись обвинениями

В то время, как Великобритания и поддержавшие её США прямо обвинили Россию в отравлении Скрипаля и его дочери, представитель РФ всего лишь указал на то, что Великобритания уклоняется от выполнения международных договоров, регулирующих расследования инцидентов с химическим оружием, а её обвинения - пусты и голословны.
 
Слов о том, что британцы сами и организовали эту химическую атаку не прозвучало. А зря.
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APN.ru