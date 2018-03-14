Правительство может ввести акцизы на сладкие и соленые продукты

Минздрав РФ требует ввести специальные акцизы на сладкие и соленые продукты. С помощью таких мер чиновники собираются бороться за здоровый образ жизни россиян. Других способов, видимо, не существует.





«Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара», — цитирует слова чиновников агентство ТАСС.

На сколько в результате принятых мер могут подорожать указанные виды товаров, пока не сообщается.





Единственным ведомством, которое выступило против таких мер, является Минсельхоз. В нем говорят о том, что соленья являются частью национальной кухни России.





АПН следит за развитием событий.



