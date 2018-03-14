В России начали запрещать международные организации наблюдателей за выборами

Российский Минюст признал нежелательными две международные организации, которые занимаются наблюдением за выборами. Статус нежелательных, а следовательно - запрещенных, получили организации из Литвы и Германии, сообщается на сайте ведомства.





«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы) (Федеративная Республика Германия) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований) (Литовская Республика)», — сообщают чиновники.





Отметим, что специализацией обеих организаций являлось наблюдение за выборами в Восточной Европе и в России. Теперь их деятельность на российской территории находится вне закона.





АПН следит за развитием событий.



