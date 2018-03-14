Из автоматов по депутатам, из минометов по Раде

9 марта глава службы безопасности Украины Владимир Грицак доложил президенту Петру Порошенко, что его ведомство разоблачило наибольшую террористическую угрозу за все годы независимости. Как раз когда глава СБУ общался с президентом, Шевченковский суд Киева избирал меру пресечения для официального воплощения этой угрозы, 50-летнего Владимира Рубана и естественно, постановил в итоге взять его под стражу на два месяца.

Знаменитый переговорщик и соратник Савченко

Владимир Рубан стал известен летом 2014, когда успешно занялся обменом пленными в Донбассе как глава общественной организации «Офицерский корпус». Именно тогда к его фамилии присоединилось слово «переговорщик». В августе 2014 он уже руководитель Центра освобождения военнопленных, созданного при Днепропетровской обладминистрации, которую тогда возглавлял олигарх Игорь Коломойский. В украинских СМИ Рубан с собственной подачи именовался генерал-полковником запаса СБУ. Впрочем, еще тогда появлялась информация, что он всего лишь старший лейтенант запаса ВВС, уволившийся из советской армии в 1991 (именно такие сведения содержатся сейчас в украинской «Википедии»). Если журналисты допытывались, Рубан говорил, что звание присвоено ему секретным указом, и он может показать документы СБУ, подтверждающие его статус. Думаю, такие документы были на самом деле, но сугубо для подтверждения легенды, с которой переговорщик работал по ту сторону линии фронта. Впрочем, к разоблачениям тогда журналисты не стремились -- сотни освобожденных пленных выглядели куда важнее малоизвестного личного прошлого. Поэтому Рубану было позволено то, что не позволялось практически никому в официозных СМИ. Он говорил об ополченцах и их руководителях как о таких же людях, как солдаты и офицеры украинской армии. И самое интересное, что журналисты при этом с ним не слишком спорили. И не столько из-за его тогдашней репутации героя, сколько потому, что его уважительные слова о противнике казались инструментом, необходимым для освобождения этим противником украинских граждан.

Однако, с весны 2015 Рубан перестает быть важной фигурой в обмене пленными. Это совпало с двумя событиями: отстранением Коломойского от руководства Днепропетровской областью и централизацией процесса обмена, в котором с украинской стороны ключевыми фигурами стали ее представители в созданной тогда же гуманитарной подгруппе контактной группы, прежде всего Виктор Медведчук. Кстати, до Майдана Рубан участвовал в мероприятиях созданного этим политиком движения «Украинский Выбор», но затем их пути разошлись. И с самого начала своей общеукраинской засветки, то есть с лета 2014 Рубан негативно отзывался о Медведчуке, а через год на сайте «Выбора» появились материалы где говорилось что он липовый генерал и превратил обмен пленными в доходный бизнес.

В конце 2015 Рубан появляется в Донецке Ростовской области как свидетель защиты Надежды Савченко, а вскоре после этого передает в Печерский суд Киева ее заявление о взятии на поруки ближайшего соратника Коломойского Геннадия Корбана. В декабре 2016 он помогает организовать встречу Савченко с главами ДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске, а в феврале 2017 сопровождает ее в Донецк, куда они пробрались в обход украинских КПП.

После этого СБУ закрывает Рубану въезд на неподконтрольные территории и далее его фамилия исчезает из новостей на год, пока 8 марта переговорщика не задержат на украинском КПП «Майорск», обнаружив в его микроавтобусе «Мерседес-Спринтер» следующий арсенал: миномет, 2 пистолета Макарова, 9 автоматов Калашникова разных модификаций, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 противотанковых гранатомета, 6 противопехотных мин, 88 гранат, патроны и другую амуницию. И все это в перевозимой мебели.

План киевского побоища

О том, как предполагалось применить этот арсенал, описано в составленном следователем СБУ подозрении, на основании которого суд и арестовал Рубана.

Из документа, который несложно найти в сети, следует, что во время пребывания президента Украины и руководителей силовых структур в Раде планировалось убить присутствующих на заседании депутатов и государственных деятелей и параллельно обстреливать из минометов и гранатометов здания парламента, администрации президента, Кабмина, а также жилые дома правительственного квартала. В следующем же абзаце сообщается, что предполагалось в ночное время захватить здание Рады перебить его охрану и одновременно атаковать на дома где живут президент Порошенко, глава МВД Аваков, секретарь СНБО Турчинов, лидер партии «Народный фронт» Яценюк «и другие государственные деятели и политические лидеры с целью их убийства».

Вообще-то, оба абзаца не согласуются друг с другом. Так, если уж предполагалось перебить в Раде депутатов на заседании, то почему бы не захватить парламент именно в этот момент, а дожидаться ночи? Да конечно можно предполагать, что это два разных плана («А» и «Б»). Но подозрение обходится без таких уточнений и это не единственная и не главная его странность.

Вообще-то описанные планы логичны не для теракта, а для государственного переворота, ибо для чего захватывать парламент и убивать руководство страны как не для того, чтобы объявить себя правящей хунтой? Но в подозрении не сказано, что Рубан и его сообщники имели такие замыслы. Целью всей этой бойни в Киеве именуется лишь дестабилизация обстановки в столице для того, чтобы украинские войска переместились из Донбасса в Киев, «что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление».

Как объявил Грицак на брифинге 9 марта, Рубан выполнял заказ руководителей ДНР, который был одобрен их кураторами из Москвы. Но в самом подозрении -- ни слова о заказчиках теракта, а лишь упомянуто, что оружие на территории ДНР арестованный приобрел благодаря личным связям с Захарченко и его замом Александром Тимофеевым.

Следы ведут в спецназ

Как следует из текста подозрения, это вторая партия оружия, которую перевозил Рубан. Первая была 23 ноября прошлого года и в нее в частности входили 4 миномёта, 2 гранатомета, крупнокалиберный пулемет «Утёс», и крупнокалиберная винтовка.

Именно информация об этой партии заставляет усомниться в официальной версии обвинения. Так, согласно подозрению Рубан перевозил это оружие в том же микроавтобусе, но не переезжал с ним линию фронта а передал его вместе с машиной в «серой зоне» (то есть между позиций сторон) гражданину Березню Г.П., а тот уже привез его «на территорию воинской части А0553 по адресу, г. Хмельницкий, ул Толстого 4, где оставил для хранения». Грицак продемонстрировал на брифинге фото этого оружия и запись разговора Рубана с его сообщником. А как говорил на суде адвокат подозреваемого Виталий Погосян, микроавтобус, только не с Рубаном за рулем тогда ж задержали, нашли оружие, но отпустили, не дав делу ход.

Конечный адрес доставки более чем любопытен. В интернете легко узнать, что упомянутая воинская часть – это 8-й отдельный полк спецназа военной разведки Минобороны. Невозможно представить чтобы в таком элитном подразделении был бардак, позволяющий хранить подобный арсенал без ведома командования.

Стало быть, в заговор против Порошенко была вовлечена военная элита? Вообще-то изложенный в нем план теракта требует по словам военных специалистов, от батальона до полка. И для выполнения плана такого масштаба главная проблема, конечно, соответствующие кадры, а не оружие, которого и на подконтрольной Киеву территории более чем достаточно. Но в подозрении, помимо Г. Березня поименовано лишь четыре сообщников Рубана. Они названы «радикально антиукраински настроенными гражданами», и прочая информация о них в документе отсутствует. Из других источников известно о двоих фигурантах. Олег Мезенцев -- это помощник депутата Надежды Савченко который ранее ездил к ней на суд, а в мае 2016 сопровождал ее при возвращении на Украину. А Валерий Шашкин -- один из основателей организации ветеранов добробатов «Батальонное братство». 9 марта в интервью каналу «1+1» он сказал, что его приобщение к делу «откровенная тупость», ибо с Рубаном он не имеет общих дел, а последний раз виделся с ним в начале ноября, когда приезжал из Одессы в Киев на акцию Саакашвили. Шашкин говорил это, находясь на свободе. Нет информации, чтобы по делу Рубана задерживали кого-либо еще. А ведь объективно разоблачение такого заговора, как описано в подозрении, требует арестов, сопоставимых по масштабу с теми, что были в Турции после провала военного переворота в 2016.

Но вернемся к судьбе первой партии оружия. В подозрении приведен посвященный ей «вывод экспертов комплексной судебной взрывотехнической баллистической экспертизы и экспертизы гранатометов и ствольного артиллерийского оружия 286-287/6 от 14.02 2018». В этом выводе нет ничего интересного, кроме даты. Получается, за несколько недель до задержания Рубана это оружие было обнаружено и отправлено на экспертизу. Но почему-то главного заговорщика это не смутило, и он отправился через линию фронта в том же микроавтобусе. Не странно ли это?

Думаю, что не слишком странно. Но при условии, если весь этот арсенал предназначался не для заговора, а для перепродажи, например, за рубежом, а Рубан – не ключевой заговорщик, а курьер по доставке контрабанды, которого после передачи груза может не беспокоить его дальнейшая судьба. Но ведь версия следствия совсем другая.

А 6 марта Рубан вновь оказался на неподконтрольной Украине территории. Здесь датировка, видимо, точная, поскольку в микроавтобусе были видеокамеры СБУ, запись с которых продемонстрировал Грицак. Сам задержанный так объяснил случившееся в суде: «Я отрицаю все обвинения, и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером спецполка по имени «Кедр». Он хотел перейти на сторону "ДНР" и назад. Я был у него водителем. Автомобиль на котором я двигался принадлежит старшему офицеру «Кедр» У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов. Я должен был перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель. Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер «Кедр», распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили».

Вскоре украинские СМИ растиражировали сообщения ряда блогеров о том, что «Кедр» это позывной начальника разведки упомянутого 8-го полка спецназа, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого майора Павла Балова, которому в ДНР приписывают убийства Гиви и Моторолы. (Впрочем, информация о том что «Кедр» - это Балов появлялась и на украинских, и на донецких, и на российских сайтах еще год назад).

Что же касается версии самого Рубана то невозможно поверить, чтобы прославленный переговорщик подрабатывал извозом. Либо он участвовал в по контрабанде оружия, либо играл роль агента-провокатора, причем содержание этой роли режиссеры могли изменить по ходу пьесы без ведома исполнителя. Какая версия верна, станет ясно по ходу следствия.

Сталинский процесс или спуск на тормозах?

Исходя из текста подозрения и личностей фигурантов, теоретически можно предполагать, что целью дела окажется привязка к заговору самых разных деятелей, которых следует, как минимум дискредитировать в преддверии выборов. Тут и Коломойский и его окружение и Саакашвили, и Савченко. Впрочем, у последней рейтинг нулевой, и в практическом плане интересней дискредитировать Тимошенко, из чьей фракции Савченко была исключена еще в конце 2016. Но неизвестно ведь как дальше дело повернется. Зато многозначительно, что согласно подозрению среди мишеней заговорщиков был экс-премьер Яценюк, а вот действующий глава правительства Владимир Гройсман почему-то не упоминается. Может конечно он имеется в виду за словами «и другие государственные деятели». Но надо учитывать, что отношения премьера и президента сейчас согласно многим свидетельствам испортились.

Попутно раскрутка дела может ударить по мирному урегулированию. Так как я уже писал, что план развертывания миротворцев, созданный экспертом Ричардом Гоуэном, предполагает их сотрудничество с властями ДНР и ЛНР. Но какое может быть сотрудничество (и тем более прямой диалог Киева с Донецком и Луганском) если там планируют убить Порошенко? И не сами по себе планируют, а по согласованию с кураторами. А куратор-то известно кто. Значит надо подбирать для Волкера другого визави.

Объективно фабула, изложенная в подозрении, тянет на московские процессы 80-летней давности. Такой сценарий вытекает и из реакции Порошенко на доклад ему главы СБУ. «Даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Расследовать, в кратчайшие сроки привлечь виновных к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и спокойствие граждан…. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть», - приводит слова президента Украины его сайт.

По такой логике дело о заговоре против Порошенко с участием известных лиц надо довести до суда, а желательно -- до приговора, в течение года. Ведь президентские выборы в следующем марте. Но такой сценарий отнюдь не обязателен. Ведь для аналога московских процессов, нужны не только украинские суррогаты прокурора Вышинского и судьи Ульриха, нужны прежде всего такое государственной устройство и общественная атмосфера, которая сделают такой процесс возможным. А вот здесь есть проблема.

Конечно, Украину смешно называть европейской демократией.. Примеров несправедливых приговоров по политическим статьям много, а несправедливого привлечения ответственности по ним -- куда больше. Но одно дело обвинять в измене и сепаратизме блогеров и журналистов местной известности, другое дело -- политический процесс который изменит соотношение сил во власти, в чем не заинтересована ни оппозиция Порошенко (в том числе промайданная), ни зарубежные кураторы Украины. Тем более что доказательная база пока явно хромает. Да, масса украинцев верит в феерический бред, который распространяют многие СМИ. Тем более что зачастую этим занимаются авторы, давно достигшие известности до Майдана. Например, Виталий Портников которого хорошо знают и в России официальную версию дела Рубана с энтузиазмом поддерживает. Но по соцсетям видно, что для насмешек над этой версией, совсем не обязательно иметь пророссийские симпатии. Достаточно лишь в умеренной степени обладать здравым смыслом. В общем, успешная реализация такого сценария будет означать качественное укрепление правящего режима, которое сейчас никак не просматривается.

Однако совсем не обязательно, чтобы описанный сценарий был базовым. Вполне возможно, что резонансное задержание Рубана – это лишь проявление борьбы между СБУ и украинской военной разведкой. Ну а слова о планах теракта и заговоре -- это лишь неизменный для украинской политической мыльной оперы антураж призванный прикрыть суть проблемы. Как прикрывает ее и то, что задержанным оказался человек штатский не причастный ни к одной спецслужб.

Поэтому, итогом случившегося может оказаться незаметное для непосвященных изменение ситуации с контрабандными потоками, но до резонансного процесса дело вообще не дойдет. Конечно, при таком сценарии и глава СБУ и сам президент должны выглядеть смешно после их нынешних громких заявлений. Однако в информационном обществе нет «вчера». И возможно именно на это и рассчитывают организаторы дела Рубана.

Но последние события показывают, что существует и третий сценарий. Так 12 марта спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что ее ведомство проводит 25 обысков в регионах Украины «у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций». Известно, что обыски прошли у лиц, причастных к «Украинскому выбору». Правда, о задержаниях в настоящий момент неизвестно. Трудно связать обыскиваемых лиц с Рубаном. Конечно, как написала немецкая газета «Дер Фрайтаг» в связи с этой историей: «украинские странности превосходят границы человеческого воображения». Но всё же более вероятно не пристегивание к делу Рубана самых различных лиц для мегапроцесса, а всплески информации о разоблачении новых и новых российских агентов. При этом в юридическом плане дела против этих агентов будут двигаться не шатко не валко, а видные политики, не попадут под удар, а главной выгодой для Порошенко станет истеризация информационного фона. Ибо на таком фоне немало украинцев будут считать катастрофой смену власти в результате выборов. Вопрос только, составит ли подобный электорат необходимую Порошенко критическую массу.