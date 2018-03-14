Умер всемирно известный теоретик физики Стивен Хокинг
- 14.03.2018, 09:37,
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На 77-ом году жизни скончался один из основоположников современной космологии, известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.
Большую часть жизни этот человек провёл в парализованном состоянии, передвигаясь на инвалидной коляске и продолжая при этом заниматься своим делом. Тем самым он подал очень многим пример мужественного и креативного отношения к жизни в стеснённых физических обстоятельствах.
Причины смерти пока не сообщаются, да они и не важны.