«Золотая судья» Елена Хахалева крышевала теневой бизнес по обналичиванию

Краснодарец Камо Степанян сенсационно выступил на пресс-конференции кубанских фермеров в Москве с рассказом о нелегальных финансовых операциях на сотни миллионов рублей, за которыми стоит «золотая судья» Елена Хахалева. О том, как это происходило, сообщается сегодня в материале издания «Московский Монитор».





Через несколько дней после этого Степанян, бывший сотрудник компании мужа Елены Хахалевой – Роберта Хахалева (Зилпимиани), изложил все, что ему известно о судейских махинациях, в заявлении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Самому Степаняну работа на Хахалевых едва не стоила жизни: после того, как он решил выйти из их бизнеса, на его жизнь уже не раз покушались.





Пресс-конференция с участием фермеров и Камо Степаняна состоялась всего за несколько дней до визита президента Владимира Путина на аграрный форум в Краснодаре. Похоже, что решение посетить один из самых коррумпированных регионов России вскоре после крупномасштабной антикоррупционной зачистки в Дагестане не было случайным. Тем более, что за пресс-конференцией последовала встреча основных ее участников с Александром Бастрыкиным, который в 2010 году уже брал под особый контроль расследование убийства 12 человек в кубанской станице Кущевской. Те факты, которые изложил в своем выступлении Камо Степанян, дают основания для того, чтобы федеральные следственные органы вновь вплотную занялись Краснодарским краем.





Поводом для выступления Камо Степаняна стала основная тема пресс-конференции – расследование нашумевшего сюжета о поддельном юридическом дипломе Елены Хахалевой, якобы полученном ей в Тбилисском госуниверситете в 1991 году, на основании которого она еще в 2000 году стала судьей Динского районного суда Краснодарского края. Как сообщил адвокат Алексей Салмин, представляющий интересы пострадавших от судейского произвола фермеров, в настоящее время Седьмым Главным следственным управлением СК РФ по Северокавказскому федеральному округу с дислокацией в Ростове-на-Дону ведется официальная следственная проверка информации о поддельном дипломе судьи Хахалевой.





После выступления Алексея Салмина, в котором содержались неопровержимые доказательства поддельности диплома, слово взял Камо Степанян, давно знакомый с семейством Хахалевых. С 2007 по 2015 годы он работал в мебельном бизнесе Хахалевых в Краснодаре и за это время многое узнал о том, как устроена закулисная сторона судейской жизни.





«Елена Хахалева проживала вместе с родителями и сестрой Натальей в Краснодаре, где окончила среднюю школу. Семья была простая, жили скромно. Материальное положение было среднее», - рассказал Степанян о юных годах будущей «золотой судьи».





В 1985 году, продолжил Степанян, Елена Хахалева поступила на очное отделение Кубанского госуниверситета на факультет биологии. Во время учебы она стала подрабатывать санитаром в ветлаборатории, а затем с четвертого курса очного отделения перевелась на пятый курс заочного отделения. Кубанский госуниверситет она окончила в 1991 году, получила диплом биолога. Еще учась в университете, Хахалева устроилась в краснодарскую среднюю школу № 55 преподавателем биологии и проработала там до 1993 года. Незадолго до окончания университета она вышла замуж за Василия Требушного и поменяла фамилию на Требушную. В 1990 году у нее родился сын Кирилл.





«Все это время Хахалева жила Краснодаре, - подчеркнул Камо Степанян. – Она была на глазах у своих родственников, мужа, соседей, преподавателей, руководства школы, где она работала, и ветлаборатории. Ни в Абхазию, ни в Грузию в период с 1985 по 1991 годы она не выезжала и нигде не училась дополнительно на юриста. Никто ничего не знает о ее учебе в Грузии или Абхазии ввиду того, что там она никогда не училась. Грузинского языка она не знала».





Рассказ Камо Степаняна подтверждает ту информацию, которую инициаторам независимого расследования по диплому судьи Хахалевой удалось найти в разных источниках. Ранее выпускники бывшего Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета, где якобы заочно и училась Хахалева, подтвердили, что никакой русской однокурсницы у них не было, а обучение велось на грузинском языке. Никакой информации о Елене Хахалевой (Требушной) не обнаружилось и в архивах Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили и Сухумского государственного университета Грузии (бывшего Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета). А сам якобы принадлежавший Елене Хахалевой диплом серии РВ №523043, как следует из официального ответа АО «Гознак», был направлен в 1988 году в совершенно другой вуз – Чечено-Ингушский пединститут, который юристов не готовил.





Далее Камо Степанян перешел к еще одной теме, связанной с Еленой Хахалевой – ее связям с грузинским преступным миром. Информация об этом стала достоянием общественности прошлым летом, когда в интернете появилась сделанная еще в середине 1990-х годов видеозапись допроса грузинского вора в законе Пецо, который говорил, что живет в Краснодаре у «Хахалэвой Лэны».





По словам Степаняна, все началось в 1993 году, когда Елена Хахалева развелась со своим мужем Требушным и затем вышла замуж за выходца из Грузии Роберта Зилпимиани, который взял фамилию жены: «Родственником Роберта Зилпимиани является Реваз Бухникашвили, более известный как вор в законе Пецо. Супруги Хахалевы вместе с Пецо стали активно заниматься бизнесом, для этого на родственников Елены Хахалевой были оформлены фирмы, в которых директором числилась она, а главным бухгалтером ее младшая сестра Наталья Хахалева».





Следующим шагом в семейном бизнесе стало решение Роберта Зилпимиани и его грузинских друзей оформить Елену Хахалеву судьей. А поскольку для получения статуса судьи нужен диплом о юридическом образовании, через грузинские связи Роберта Хахалева были сделаны поддельный диплом Тбилисского государственного университета, а также справку о наличии пятилетнего стажа работы юристом, которого у Хахалевой не было. Именно эти документы она и представила в Краснодарский краевой суд, после чего председатель суда Александр Чернов принял решение устроить Елену Хахалеву помощником судьи в Первомайский районный суд Краснодара. А 8 августа 2000 года указом президента РФ Хахалева была назначена судьей Динского районного суда Краснодарского края.





«В итоге Хахалева обманула не только Чернова, но и администрацию президента России, которая готовила документы для указа о ее назначении», - заявил Камо Степанян, кратко напомнив последующие события. В 2004 году на основании все того же поддельного диплома Елена Хахалева стала уже судьей Краснодарского краевого суда. Для того, чтобы пройти проверку для назначения в краевой суд, она формально развелась со своим мужем Робертом Зилпимиани. Постепенно Хахалева стала вторым, если не первым человеком в краевом суде. Она по своему усмотрению решает все земельные и многие другие вопросы, игнорируя председателя суда, с которым Хахалева по факту находится в родственных отношениях, поскольку ее сын Кирилл является гражданским мужем внучки Александра Чернова. Свою сестру Наталью Елена Хахалева тоже сделала судьей - устроила ее в Арбитражный суд Краснодарского края, где она занимает должность председателя судебного состава.





Обо всем этом в общих чертах СМИ писали и раньше, поэтому самую сенсационную часть своего выступления Камо Степанян приберег напоследок, рассказав о тех страницах биографии Елены Хахалевой, которые прежде не были известны общественности.





«В 2007 году я трудоустроился в одну из мебельных фирм Краснодара, ООО «Контекс Мебель», - сообщил Степанян на пресс-конференции. - Позже я узнал, что директор и учредитель фирмы были подставными лицами, а управляли мебельным бизнесом Роберт Хахалев и его доверенное лицо Дмитрий Левченко. Мебельный бизнес Роберта и Елены Хахалевых имеет большие объемы, но построен непрозрачно: в нем используются различные схемы, которые позволяют им уходить от налогообложения. Основной доход мебельному бизнесу приносят государственные контракты, которые Хахалев и Левченко получают с помощью судьи Елены Хахалевой и ее связей. Цены на мебель для государственных организаций всегда сильно завышены, руководители государственных и бюджетных организаций это знают, но их все устраивает, так как они получают за это взятки».





В качестве примеров Камо Степанян привел контракты с Земельной кадастровой палатой Краснодарского края, Специализированной психиатрической больницей №7, Департаментом физической культуры Краснодарского края, Краевой клинической больницей №1 им. Очаповского, Управлением судебного департамента по Краснодарскому краю. Всего один из этих контрактов содержал приписки порядка 100 млн рублей, то есть государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.





«Денежные средства, полученные по государственным контрактам, а также от иной деятельности, по указанию Роберта Хахалева обналичивались Левченко и через Елену Хахалеву передавались в виде взяток должностным лицам. Часть этих денег в наличном виде перевозились курьерами по России, а также за пределы РФ, и передавалась грузинским криминальным структурам», - рассказал Степанян, который по указанию Роберта Хахалева сам участвовал в перевозке обналиченных денег.





По словам Степаняна, с июля 2011 года по декабрь 2014 года он перевез более миллиарда рублей пачками пятитысячных купюр. Эти деньги, запаянные в прозрачный полиэтилен с указанием точных сумм, ему передавал лично Роберт Хахалев.





Постепенно Степанян понял, с какими людьми он имеет дело, а заодно и масштабы их подпольного бизнеса. Поэтому в начале 2015 года Степанян решил прекратить работать на Роберта Хахалева, о чем сообщил ему и Левченко. Но те заявили Степаняну, что не отпустят его, поскольку он слишком много знает. Тогда Степанян заявил, что обратится в следственные органы с заявлением о криминальном бизнесе и поддельном дипломе судьи Хахалевой, после чего на него было совершено покушение. Ночью на парковке возле дома Степаняна на него напали несколько мужчин с битами, которые переломали ему ноги и при этом говорили, что так бывает с теми кто хочет нагадить Роберту Хахалеву. Тогда Степаняна спасло лишь чудо: он смог заползти под машину, а на шум выбежал сторож и нападавшие были вынуждены уйти.





Шесть месяцев избитый до полусмерти Степанян лежал дома, пока его выхаживали родственники. Понимая, что Хахалев и его люди могут легко довести свои угрозы до конца и убить его, он не стал обращаться ни в полицию, ни за официальной медицинской помощью, а затем вообще уехал из Краснодара.





Следующие два года Степанян провел в другом регионе – Ингушетии, время от времени инкогнито приезжая к семье, а в прошлом году все-таки решил вернуться в Краснодар, надеясь, что о нем забыли. Но забывать о людях, которые слишком много знают, - не в правилах семьи Хахалевых.





В конце ноября прошлого года домой к родителям Степаняна, проживающим в станице Новоминской Краснодарского края, приехали «боевики» Роберта Хахалева во главе с неким Хусейном Зурабовым, которого Степанян раньше знал. Они вымогали у его родителей 10 млн рублей, а на следующий день было совершено нападение на его супругу. На сей раз Степанян не стал скрываться и направился прямиком в следственные органы, изложив всю информацию, которую сообщил на пресс-конференции. Однако на основании заявления Степаняна было возбуждено лишь два уголовных дела - о вымогательстве 10 млн рублей и о посредничестве в дачи взятки в особо крупном размере. 2 декабря прошлого года при передаче денег Зурабов и его подельники были задержаны, но по другим эпизодам в заявлении, по словам Степаняна, его просто не стали слушать.





Именно поэтому Камо Степанян обратился сначала в Седьмое Главное управление СУ СК РФ по СКФО, которое ведет проверку подлинности диплома судьи Хахалевой, а затем и лично к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.





В своем заявлении Степанян обозначил три главных пункта. Во-первых, проведение проверки в отношении Елены Хахалевой, которая стала судьей по поддельному диплому. Во-вторых, проведение проверки обстоятельств покушения на Степаняна в отношении Елены Хахалевой, Роберта Хахалева и Дмитрия Левченко. В-третьих, проведение проверки деятельности этих же лиц, связанной с отмыванием денежных средств, уходом от налогообложения и созданием коррупционных схем при исполнении госзаказов.





«Я устал прятаться и жить в страхе, я никому не сделал ничего плохого, - сказал в конце своей получасовой речи Камо Степанян. - Я очень надеюсь, что мое публичное выступление привлечет внимание общества, правоохранительных органов страны и обезопасит меня от дальнейших угроз, нападок и противоправных действий со стороны Роберта Хахалева и судьи Елены Хахалевой».





Вторая часть выступления Степаняна дает окончательный ответ на вопрос о происхождении капиталов семьи Хахалевых, с которого в прошлом году и начинался скандал вокруг «золотой судьи». Напомним, что о том, кто такая судья Хахалева, вся страна узнала после шикарной свадьбы ее дочери, на которую, как сообщали тогда СМИ, было потрачено 2 млн долларов. Елена Хахалева тут же заявила, что все деньги на свадьбу потратил ее муж, с которым она давно в разводе, а Роберт Хахалев подтвердил, что подарил молодым дом стоимостью десятки миллионов рублей. Тогда же журналисты обнаружили, что по документам Роберт Хахалев чуть ли не нищий – почти все его компании находятся в состоянии банкротства, а сам он регулярно представляет в суды справки о «тяжелом материальном положении». Теперь же все становится на свои места: официально Роберт Хахалев может быть хоть трижды банкротом, пока процветает его теневой бизнес, построенный на связях с его супруги и грузинским криминалом. Но рано или поздно криминальный спрут должен быть уничтожен, и заявление на имя Александра Бастрыкина должно ускорить этот момент.





Нет сомнений, что вопиющие факты коррупции на Кубани не останутся и без внимания президента, уверены журналисты «Московского Монитора».

Первая публикация - издание «Московский Монитор».



