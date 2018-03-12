 

Впервые за всю историю космонавтики, космические спутники были запущены нелегально

Как сообщает издание Geektimes, вскрылся факт запуска спутников SpaceBEE американской компании Swarm Technologies, которой было отказано американскими же регулирующими органами в разрешении по запуску их микроспутников на орбиту.
 
Американский регулятор - FCC, счёл, что эти спутники слишком малы, чтобы их можно было надёжно различать среди космического мусора после того, как они вырабатают свой ресурс. И, в связи с этим, решив что такой мусор будет представлять опасность для других космических аппаратов, FCC отказалась выдать разрешение на вывод спутников SpaceBEE на орбиту.
 
Как стало известно, эти спутники, тем не менее, были запущены 12 января на индийской ракете-носителе PSLV.
 
Правовые последствия этакого разгильдяйства никому не известны, да и сам случай является, беспрецедентным.
 

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