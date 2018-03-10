Хотя бы живой...

В очередном докладе Римского клуба животноводство названо непозволительной роскошью для нового глобального человечества. В том смысле, что бороться с голодом - это совсем не значит накормить голодного бутербродом с котлетой. Ну и, соответственно - борьба с бедностью совершенно не означает, что тому самому бедному, за которого борется все прогрессивное человечество - когда-нибудь светит автомобиль. Да хоть мопед.





Предыдущие доклады выражали чрезвычайную озабоченность ростом населения - лет через двадцать после выражения этой озабоченности гей-движение все больше становится нормой, вытесняя архаичных (и, самое главное - демографически вредных) натуралов куда-то в потемки внешние.



