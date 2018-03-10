Хотя бы живой...

В очередном докладе Римского клуба животноводство названо непозволительной роскошью для нового глобального человечества. В том смысле, что бороться с голодом - это совсем не значит накормить голодного бутербродом с котлетой. Ну и, соответственно - борьба с бедностью совершенно не означает, что тому самому бедному, за которого борется все прогрессивное человечество - когда-нибудь светит автомобиль. Да хоть мопед.
Предыдущие доклады выражали чрезвычайную озабоченность ростом населения - лет через двадцать после выражения этой озабоченности гей-движение все больше становится нормой, вытесняя архаичных (и, самое главное - демографически вредных) натуралов куда-то в потемки внешние.
Потому добровольный веган - это просто вовремя подсуетившийся маленький человечек, заранее начинающий вырабатывать в себе полезную для выживания в прекрасном новом мире привычку - пока его не заставила делать то же самое железная пята прогресса.
"Пускай веган, пускай метросек, пускай хипстер и стартапер - зато хотя б живой!"