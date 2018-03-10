 

Хотя бы живой...

В очередном докладе Римского клуба животноводство названо непозволительной роскошью для нового глобального человечества. В том смысле, что бороться с голодом - это совсем не значит накормить голодного бутербродом с котлетой. Ну и, соответственно - борьба с бедностью совершенно не означает, что тому самому бедному, за которого борется все прогрессивное человечество - когда-нибудь светит автомобиль. Да хоть мопед.

 

Предыдущие доклады выражали чрезвычайную озабоченность ростом населения - лет через двадцать после выражения этой озабоченности гей-движение все больше становится нормой, вытесняя архаичных (и, самое главное - демографически вредных) натуралов куда-то в потемки внешние.

 

Потому добровольный веган - это просто вовремя подсуетившийся маленький человечек, заранее начинающий вырабатывать в себе полезную для выживания в прекрасном новом мире привычку - пока его не заставила делать то же самое железная пята прогресса.

"Пускай веган, пускай метросек, пускай хипстер и стартапер - зато хотя б живой!"

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 1-го октября на соратника движения "Светлая Русь" было совершено нападение.
» Голод — не тетка, тетка — не министр…
» Автомобиль становится роскошью: После "Волги" под нож пошла "Ока"
» Ватикан: первый тур голосования прошел безрезультатно
» Кардиналы под ключом
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Яд измены

Яд измены

Писатель (воспоминания о будущем)

Писатель (воспоминания о будущем)

Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Хотя бы живой...

О программе депутата Грудинина

Яд измены

Яд измены

ЦИК РФ отказался снять Грудинина с выборов из-за счетов в Швейцарии

  • 16:21
  • 1 257

Прокурорский беспредел и коррупция стали обычным явлением на Кубани

«Роснефть» просит у Путина 145 млрд в виде налоговых льгот

  • 12:26
  • 1 480
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru