О программе депутата Грудинина

Мне тут написали, что Грудинин – единственный кандидат, который против 282 статьи. И поэтому всем честным русским людям нужно за него голосовать.

Ну, я в любом случае не проголосую за кандидата, который за 282-ю. Но тогда можно и за Бабурина голосовать, например, у него позиция известная. Плюс в его программе антимиграционный блок и он лоялен Новороссии. Выбрать Бабурина не выберут, но совесть будет спокойна и чиста.

А вот программа Грудинина из чего состоит?

Я вот её читал. И убедился, что Грудинин действительно коммунист. В брежневском таком смысле. То есть почти вся программа состоит из слов типа: «приоритетом станет благополучие народных масс», «пресечём», «сконцентрируем», «опереться на науку и новые технологии», «обеспечить возрождение», «заняться активным развитием», «проведём выравнивание возможностей», «развернём», «ограничим аппетиты», «вернём гарантии», «восстановим систему», «реальностью станет развитие», «незамедлительно применим», «возродим отечественную культуру», «обеспечим, поддержим», «гарантируем реальную независимость суда», «вернём народу право», «поднимем ответственность», «пресечём коррупцию не на словах, а на деле».

Все эти формулировки указывают ровно на одно – на архетипическое советское бла-бла-бла. Ну то есть на «дальнейшее повышение и укрепление», «переход с экстенсивного на интенсивный путь развития», «новое прочтение социалистических принципов», «углубление преобразований» и всё такое прочее из «очередных решений Съезда». ПРОХОДИЛИ.

Впрочем, есть и конкретные предложения. Отмена 282 – я двумя руками за. Ещё из хорошего – четырёхлетний срок президенства не более двух сроков за всю жизнь. Это да. В качестве третьего плюса – ответственное правительство.

Но дальше-то что? Изыски. Типа – «а давайте выйтем из ВТО». Ну я не фанат ВТО, но вообще-то в этой лавочке практически все, а кто ещё не – те стремятся (как та же Беларусь). Или вот – «вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания». Взяткоёмкость подобного закона – какая-то совершенно запредельная. Обещания типа «снизим банковский процент» я не комментирую по той же причине, по которой никто уже давно не комментирует предложения типа «снизим налоги и подымем пенсии». Ну то есть всё упирается в вопрос «откуда деньги».

Впрочем, у Грудинина есть средство. Он изложен в первом пункте программы – откуда взять бабла. Вот он: «Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта.Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно.»

Ну что ж, это, по крайней мере, способ опробованный. Однако, учитывая заявленных планов громадьё, закрадывается грустная мысль.

Народ-то наш уже не такой крепкий, как раньше был. Столько не выпьет.