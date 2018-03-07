 

«Роснефть» просит у Путина 145 млрд в виде налоговых льгот

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы на 145 млрд в год. Главный нефтяник страны предлагает увязать эти дотации с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

Сечин предложил запустить реформу на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, где НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов. Главный аргумент главы «Роснефти» - неравное положение НПЗ вблизи границы и внутри страны. 

По информации журналистов, президент поручил правительству рассмотреть обращение Игоря Сечина. В свою очередь, Минэнерго РФ уже заявило о нецелесообразности этой инициативы.

Отметим, что о необходимости введения льгот высказались также другие нефтяные гиганты Лукойл и «Сургутнефтегаз».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Госкорпорации Нефтегазовая Империя
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Всемогущий Сечин может лишить экспортной монополии «Газпром»
» Сечин хочет получить полтриллиона из пенсионного фонда
» Сечин подбирается к пенсиям россиян
» Сечин выделил из госбюджета $4,2 млрд. компании, которую сам возглавляет.
» Сечин снова возглавил "Роснефть"
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Писатель (воспоминания о будущем)

Писатель (воспоминания о будущем)

Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Прокурорский беспредел и коррупция стали обычным явлением на Кубани

«Роснефть» просит у Путина 145 млрд в виде налоговых льгот

  • 12:26
  • 175

Оскар-2018 - рекордный провал не случаен

  • 08:42
  • 231

Открытое письмо Президенту Путину

Золотой актив Павла Грудинина

Супруга зампреда ОЗС Олега Сорокина заявила о негативной кампании против семьи

  • 09:44
  • 1 559
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru