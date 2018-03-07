«Роснефть» просит у Путина 145 млрд в виде налоговых льгот

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы на 145 млрд в год. Главный нефтяник страны предлагает увязать эти дотации с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ, сообщает сегодня газета «Коммерсант».





Сечин предложил запустить реформу на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, где НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов. Главный аргумент главы «Роснефти» - неравное положение НПЗ вблизи границы и внутри страны.





По информации журналистов, президент поручил правительству рассмотреть обращение Игоря Сечина. В свою очередь, Минэнерго РФ уже заявило о нецелесообразности этой инициативы.





Отметим, что о необходимости введения льгот высказались также другие нефтяные гиганты Лукойл и «Сургутнефтегаз».





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