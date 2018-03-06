 

Неаккуратность

Ну вот, теперь у Грудина на шее повисло «швейцарское золото». Что является формальным основанием для снятия и т.п.

 

Насчёт снятия я сильно сомневаюсь. Теперь можно ожидать долгого торга на тему «а были ли закрыты эти счета до 31 декабря».

 

И опять же. Фарисействовать на тему «ах у него там золото» не будем. Вообще-то металлический счёт – это немножко другое. Да и вообще: всем понятно, что если у нашего человека заводятся какие-то деньги, он их первым делом прячет за границей. Дураков-то нет.

 

Но. Тут ведь какое дело.

 

Человек взялся играть в очень серьёзную игру. Посерьёзнее любой крупной сделки, в которой юристы все возможные и невозможные случаи обклеивают бумажками в пять слоёв. Тут политика, тут всё совсем серьёзно. Надо быть готовым к любым вариантам. И уж точно – предупредить самые очевидные.

 

Ну вот что, собственно, мешало Грудинину эти счета вовремя закрыть? Что, времени не хватило, юрист был загружен? Да нет. Ничего не мешало. Кроме обычного «партнёры обещали не трогать» и «не будут же они». То есть рукой махнул и решил, что и так сойдёт.

 

Вообще. Большая часть скандалов с Грудининым – я имею в виду не идеологию, а вот эту всю возню вокруг денег – связаны с банальной НЕАККУРАТНОСТЬЮ. Которая вообще отличает нашу местную политическую культуру, да и экономическую тоже. Но в экономике люди всё-таки научились бумажками обклеиваться. Потому что там возмездие за неаккуратность прилетает стремительно.

 

А тут ...

 

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