» Открытое письмо президенту Путину

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

от представителей общественных организаций

и родительских сообществ

республик России

№ 3/13 от 27.02.2018

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

(повторно)

Уважаемый Владимир Владимирович!





Мы, родительская общественность Республик Татарстан и Башкортостан, возмущены тем, как выполняются Ваши поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года.

О том, как поступают с нашими детьми и в школах, и в детских садах в этих республиках публикуется много информации в Интернете.

Все происходит из-за искажения чиновниками МОиН РФ смысла и буквы Ваших поручений Пр-1710 от 28.08.2017 года, в которых чётко сказано о необходимости обеспечить «изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе».

В информационных письмах, которые поступают из Министерства образования и науки Российской Федерации (от 06.12.2017 № 08-2595, подписано А.Е. Петровым, от 09.01.2018 № 08-ПГ-МОН-57267, подписано С.Д. Ермаковой, от 02.02.2018 № 08-ПГ-МОН-1058, подписано С.Д. Ермаковой), содержатся утверждения о том, что изучение родного языка является обязательным, а вот его выбор – добровольный. Эта информация, противоречащая Вашим Поручениям, поступает в администрацию наших школ, из-за чего возникают конфликты, в которые втянуты уже не только родители, но и наши дети. Особенно ярко это выражено в Татарстане.

Со стороны учителей и администрации идут и угрозы, и оскорбления вместо организации доброжелательной образовательной среды, эффективного образовательного процесса.

Конституция Российской Федерации гарантирует нам право на изучение родного языка (ст.68, п.3), но она не устанавливает обязательность его изучения. В наших республиках проживают дети более 100 национальностей и в каждой школе содержать армию учителей родного языка просто невозможно, поэтому нам, родителям, определять – какой язык является родным языком наших детей и нам решать – изучать им его или нет.

На практике для русских и русскоязычных детей предмет «Родной русский язык» в той уродливой искусственной форме, как он преподаётся сейчас, является абсолютно невостребованным.

С 1992 года предмет «Родной язык» был включен в вариативную часть учебного плана школ и, следовательно, в условиях нового федерального государственного образовательного стандарта предмет «Родной язык» должен быть так же включен в вариативную часть, т.е. в часть, формируемую участниками образовательных отношений (ст. 11, п.3, п.п. 1 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»).

Если Министерство образования и науки Российской Федерации своими приказами в 2015 году включило предмет «Родной язык» по необоснованным и непонятным причинам в обязательную часть основной образовательной программы, то, очевидно, необходимо исправлять эту ошибку. То есть вносить изменения в Федеральные государственные образовательные стандарты, а не создавать и не нагнетать конфликты в школьной среде.

Мы осознаем, что Светлана Даниловна Ермакова, которая в Министерстве образования и науки Российской Федерации курирует решение вопросов по изучению родных языков, согласовывает тексты своих писем с Татьяной Валерьевной Вагиной, которая в Вашей администрации отвечает за реализацию внутренней национальной политики и, в частности, за выполнение Ваших поручений. Значит надо поправить этих чиновников, вольно трактующих Ваши

Поручения и даже Конституцию во вред нашим детям.

Нам совсем не понятно, почему так искажается и доводится до абсурда смысл Ваших поручений? Почему мы должны тратить свое здоровье, нервы и ходить по судам, доказывая нарушения Минобрнауки России при выполнении Ваших поручений? Недобросовестные чиновники не оставляют родителям выбора и мы будем защищать наших детей и их право на образование!

Владимир Владимирович!

Просим Вас оказать нам содействие и принять необходимые административные меры к чиновникам, для которых Конституция РФ и Поручения Президента Российской Федерации не являются обязательными для исполнения.

Действия, которые они осуществляют, снова вызывают межнациональное напряжение в республиках, в которых и так не очень спокойно.

Просим Вас дать соответствующее поручение о включении предмета «Родной язык», в который входят литературные языки, в том числе русский и письменные языки из числа языков народов России в вариативную часть – часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и применить необходимые меры к недобросовестным чиновникам от образования.

Обращаем Ваше внимание и на то, что наше первое обращение к Вам за № 29/17 от 25.12.2017 Министерством образования и науки Российской Федерации было вовсе проигнорировано. Это при том, что из Вашей администрации нам сообщили (№ А26-01-2064171 от 11.01.2018), что обращение зарегистрировано 10.01.2018, ему присвоен № 20461 и что оно было направлено в МОиН РФ для ответа по существу поставленного в нём вопроса.

М.Ю. Щеглов

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, доцент КНИТУ-КАИ +7-904-665-31-22 m.sheglow@mail.ru

В.П. Афанасьев

председатель Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»

Э.Ю.Носов

председатель Комитета по защите русскоязычных родителей и учащихся в Республике Татарстан

Е.В. Матвеева

модератор группы "Поборы в школах и детских садах”, член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования и науки Республики Татарстан

О.М Зиятдинова

Эксперт Общественной Палаты Республики Татарстан по экономическому развитию инфраструктуре жизнедеятельности граждан

Р.А. Демидова

модератор группы «Родительское сообщество Татарстана – РоСТ»

Г.Н.Лучкина

зам.председателя Комитета по защите прав учащихся Башкирии,

член Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»

Б.Б. Бегаев

модератор группы "Комитет русскоязычных родителей Татарии”

Е.В. Беляева

модератор группы "Национальные языки в национальных республиках ДОБРОВОЛЬНО"