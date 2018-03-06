Золотой актив Павла Грудинина

Швейцарские налоговые органы обнаружили у кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина незакрытые счета в UBS Switzerland AG. Они были открыты вплоть до 31 декабря 2017 года, хотя Грудинин при регистрации заверял ЦИК, что за рубежом активов не имеет. Как рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев были обнаружены также «финансовые инструменты, которые использовались для хранения денег и не только денег, но и драгоценных металлов».



Швейцарские налоговики констатируют, что с начала 2016 года вплоть до 31 декабря 2017 года, когда кандидат от КПРФ уверял, что деньги за границей не держит, в UBS Switzerland AG у него были открыты 13 счетов.

На этих счетах Грудинин держал не только деньги. На 230 тысяч долларов кандидат, предлагающий провести масштабную национализацию и поделить все между пролетариями, хранил в Швейцарии, подальше от российского трудового народа, свое золото. В унциях «золото партии» составляло 174,526 или без малого 5,5 килограммов. На встречах с избирателями товарищ Грудинин выступает против вывода капиталов из страны. Сам при этом нароссийскиеденьги покупает золотые слитки и прячет ихв швейцарском банке.

Еще 625 тысяч долларов Грудинина находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге, где такие финансовые инструменты освобождены от большинства видов налогов. Фонды инвестируют в ценные бумаги европейских компаний. Это значит, что клянущийся в любви к отечеству и обещающий голову сложить на развитие его промышленности, Грудинин собственные средства предпочитает вкладывать не в развитие России, а направляет в экономику иностранных государств.

Кроме того,как сообщила швейцарская налоговая служба, по счетам Грудинина «проводились незаконные валютные операции» на общую сумму 188 тысяч евро. Удалось вычислить и участников этих сделок. В продолжение «скелета» с незадекларированными счетами,выуженного швейцарскими налоговиками, выяснилось, что Грудинин с этих счетов переводил почти 100 тысяч евро некоему Юрию Куркину. Последний в разное время владел в Московской области более 30 участками, а под конец 2017 года у него появилась недвижимость и в «Совхозе имени Ленина». Куркин имеет партнера по бизнесу – Сергея Выблого, который по доверенности распоряжается активами Грудинина, хранящимися в UBS Switzerland AG. Так же по доверенности Выблый ведет российские дела белизского офшора «Бонтро ЛТД». Того самого, от которого кандидат-коммунист открещивается, но который, как выясняется, фактически находится под его контролем.

Известно, что «Бонтро ЛТД» владеет 99% долей в ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК), которой, в свою очередь, принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени Ленина». Конечным бенефициаром офшора, а следовательно фактическим владельцем УФК, является Сергей Хмельницкий. Он тоже не чужой для Грудинина человек - когда-то был партнером по бизнесу его бывшей жены,им принадлежал салон красоты «Таир». Сегодня парикмахерской в «Совхозе имени Ленина» владеют не только экс-супруга кандидата от КПРФ, но и его дети Антон и Артем, которые, имеют недвижимость в Испании и Латвии и вид на жительство в стане НАТО. Рядовые работники совхоза говорят, что именно «Универсальная финансовая» компания осуществляла скупку земельных паев в интересах Грудинина и его партнеров, а Хмельницкий – правая рука «кандидата в золотом» для решения самых щепетильных вопросов. Поэтому никто из местных жителей не сомневается, что реальным владельцем офшора из Белиза является кандидат в президенты России от КПРФ. Это значит, что Павел Грудинин, которому официально принадлежит 44% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина»,на самом деле является его контролирующим собственником.

Аффилированность Грудинина с «Бонтро ЛТД» подтверждается и другими фактами. Открылось также то обстоятельство, что балансовая стоимость принадлежащих УФК акций «Совхоза имени Ленина» составляет всего около 8 миллионов рублей. Цифра нереальная, ведь совхоз владеет очень дорогой подмосковной землей. По экспертным оценкам, 20% акций на момент приобретения должны были стоить никак не меньше 100 миллионов рублей. Объяснить невысокую официальную стоимость пакета ценных бумаг, принадлежащих УФК, можно только тем, что скупались акции фактически за копейки.

Уже обнародовано немало фактов обмана руководством ЗАО «Совхоз имени Ленина» простых акционеров, жителей хозяйства, получивших в свое время паи на земельные участки. В связи с этим достоянием гласности становятся случаи реализации земли совхоза менеджментом ЗАО, которые пайщики считают незаконными. Причем сделки проводятся через еще одну подконтрольную Грудинину структуру – ООО «ТТДевелопмент», в которой лично кандидат и один из его сыновей имеют по 4% акций. Одну из таких сделок недавно удалось оспорить в суде миноритарным акционерам ЗАО.Вызывают вопросы сделки по отчуждению земли, проведенные грудининским совхозом. В 2016 году 9 гектаров совхозной земли были проданы компании ИКЕЯ через «ТТДевелопмент» за 1,6 миллиардов рублей. В конечном итоге до совхоза от сделки доходит чуть более 1 миллиарда рублей, а 148 миллионов «тормозятся» в «ТТДевелопмент» и в качестве «подарков» распределяются отцу и сыну Грудиным (по более чем 37 миллионов каждому) и еще двум частным лицам. Естественно, рядовым совхозникам - акционерам ЗАО такие «подарки» не достались. Вот они и пошли в суд.