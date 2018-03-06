«Замена частного бандитизма [квази]государственным» 

Я начинаю понимать, как будут выглядеть новые 90-е.
Не будет никаких романтических братков в спортивных штанцах, точнее таковые останутся на уровне уличных "гангов".
Вместо
них уже приходят правоохранители и главное - суды. Нет нужды
размахивать термальным крипотоанализатором, если можно решить вопрос
несколькими подписями и штампом, а затем без всяких эксцессов передать
дело судебным исполнителям.
"Цифровая экономика" в отечественном (то
есть сугубо государственно-карательном) исполнении позволит свести
наличное обращение денег к минимуму и примерно посчитать "легальный"
оборот. А суды, полиционеры и налоговая станут выкачивать все, что
выходит за рамки прожиточного минимума для соответствующего класса.
Фантастика? Смотрим, как АСВ уже потрошит вкладчиков при полной и
безоговорочной поддержке в судах. Ты счастливо успел выдернуть свои
таньга до того как банк умирвесь? "Есть основания предполагать сговор" - и ждите приставов.
" ...
любая банковская операция, совершенная за месяц до введения временной
администрации, считается вышедшей за пределы обычной хозяйственной
деятельности и, следовательно, может быть оспорена в суде.
Неосведомленность клиента о финансовых проблемах банка правового
значения не имеет. Таким образом, по аналогичным делам АСВ достаточно
доказать суду наличие на момент совершения оспариваемой банковской
операции очереди неисполненных обязательств банка перед другими
кредиторами, а также факт совершения сделки в месячный период до
введения временной администрации."
А на подходе уже
поправки к законодательству, которые окончательно замыкают адвокатуру в
себе, позволяют не оповещать участников процесса о времени процесса,
отменяют выдачу мотивированного заключения в решении суда еtc. etc.
Реальный киберпанк - это не корпоративный агент в бронеплаще с винтовкой
кусанаги, а скучный налоговый бюрократ, у которого план по изъятию, во
исполнение которого он пакетно шлет по банкам предписания о блокировках
счетов.
N.B.
Интересное дополнение.
"Так последствия тоже
просчитываются с ходу. Расцвет "теневых финансов" (на примере хавалы
видно, что это работает), давление на предпринимателей уводит их в
нелегал (собственно бытовые услуги и сейчас по большей части
нелегальные, мастера которых через фирму вызываешь тут же дают контакты и
говорят, что напрямую будет дешевле процентов на 20). А если есть
"черные деньги" значит будут и вполне классические бандиты."