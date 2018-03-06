 

«Замена частного бандитизма [квази]государственным»

Я начинаю понимать, как будут выглядеть новые 90-е.
 
Не будет никаких романтических братков в спортивных штанцах, точнее таковые останутся на уровне уличных "гангов".
 
Вместо них уже приходят правоохранители и главное - суды. Нет нужды размахивать термальным крипотоанализатором, если можно решить вопрос несколькими подписями и штампом, а затем без всяких эксцессов передать дело судебным исполнителям.
 
"Цифровая экономика" в отечественном (то есть сугубо государственно-карательном) исполнении позволит свести наличное обращение денег к минимуму и примерно посчитать "легальный" оборот. А суды, полиционеры и налоговая станут выкачивать все, что выходит за рамки прожиточного минимума для соответствующего класса. Фантастика? Смотрим, как АСВ уже потрошит вкладчиков при полной и безоговорочной поддержке в судах. Ты счастливо успел выдернуть свои таньга до того как банк умирвесь? "Есть основания предполагать сговор" - и ждите приставов.

" ... любая банковская операция, совершенная за месяц до введения временной администрации, считается вышедшей за пределы обычной хозяйственной деятельности и, следовательно, может быть оспорена в суде. Неосведомленность клиента о финансовых проблемах банка правового значения не имеет. Таким образом, по аналогичным делам АСВ достаточно доказать суду наличие на момент совершения оспариваемой банковской операции очереди неисполненных обязательств банка перед другими кредиторами, а также факт совершения сделки в месячный период до введения временной администрации."

А на подходе уже поправки к законодательству, которые окончательно замыкают адвокатуру в себе, позволяют не оповещать участников процесса о времени процесса, отменяют выдачу мотивированного заключения в решении суда еtc. etc.

Реальный киберпанк - это не корпоративный агент в бронеплаще с винтовкой кусанаги, а скучный налоговый бюрократ, у которого план по изъятию, во исполнение которого он пакетно шлет по банкам предписания о блокировках счетов.
 
«Замена частного бандитизма [квази]государственным» 
 
N.B.
Интересное дополнение.
 
"Так последствия тоже просчитываются с ходу. Расцвет "теневых финансов" (на примере хавалы видно, что это работает), давление на предпринимателей уводит их в нелегал (собственно бытовые услуги и сейчас по большей части нелегальные, мастера которых через фирму вызываешь тут же дают контакты и говорят, что напрямую будет дешевле процентов на 20). А если есть "черные деньги" значит будут и вполне классические бандиты."
 
 
 
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