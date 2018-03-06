Замкнутый круг коррупции? История вокруг «конкурсной» продажи списанных лошадей в МВД продолжается

Редакция АПН по прежнему находится в убеждении, что происходящее требует вмешательства Генеральной прокуратуры в деятельность МВД. Мы просим Генеральную прокуратуру и ФАС проверить законность подставных торгов, организованных министерством.



Мы не можем поверить в то, что чиновники министерства не осознают, что показанная в статье картина "конкурсных" продаж впрямую противоречит не только антимонопольному, но и уголовному законодательству, не говоря уже о целях общественной нравственности. Попытки отдельных должностных лиц МВД ни мытьём, так катаньем пустить списанных полицейских лошадей на колбасу демонстрирует составу полиции, что в ведомстве не ведётся борьба с коррупцией. История давно уже вышла за рамки всякого общественного приличия.

Впрочем, мы обращаемся и к министру. Мы не просто просим, мы требуем от министра внутренних дел Колокольцева навести порядок во вверенном ему ведомстве. Уважаемый Владимир Александрович. Ваши подчинённые открыто плюют и на закон и на моральную мотивацию сотрудников. Увольте наконец к чёртовой матери тех, кто отвечает со стороны Вашего ведомства за эту ситуацию. Иначе нам придётся считать, что Вы в этих коррупционерах заинтересованы больше, чем в соблюдении законности, норм морали и многочисленных рядовых сотрудниках собственного ведомства.



Что такое-замкнутый круг? Это когда ты видишь дверь, уверенно идешь в ее направление, нажимаешь на ручку, предвкушая пьянящий свежий бриз, который вот-вот обдаст своим теплом твое лицо и бах, ручка остается в твоих руках, а дверь по-прежнему закрыта.

То же самое сейчас происходит с выбракованными в 2016 году конями 1ОПП ГУВД по г. Москве.

Ситуация напоминает «Театр абсурда».

В начале декабря 2017 года кавалеристы, которые тщетно пытались выкупить своих коней, обратились во все мыслимые и не мыслимые инстанции с просьбой о помощи.

В результате, с отвратительным, надсадным скрипом, механизм реализации через электронную площадку государства был приведен в исполнение.

Хозяйственное Управление МВД РФ объявило электронный аукцион на поиск организации, которая будет подыскивать покупателей высвобожденного движимого имущества МВД РФ-полицейских коней.

Победителем выступило ООО «Триксель-Н», одновременно подавшее на участие в аукционе две заявки. Первая от общества с ограниченной ответственностью «Триксель-Н», а второе от ИП Антипенко Анастаса Александровича. Примечательно, что генеральным директором «Триксель-Н» и единственным учредителем был все тот же Антипенко А.А.

В середине февраля 2018 года на только что созданном сайте «Триксель-Н» появилась информация о реализации коней 1 ОПП единым лотом с минимальной стоимостью 859212,00 рублей. При этом, запрос коммерческих предложений осуществлялся либо по номерам телефонов, указанных на сайте продавца, либо непосредственно в офисе «Триксель-Н» до 12 часов утра 19.02.2018 года.

С 9 часов утра 2018 года более 80 человек обратилось по номерам телефонов, указанным на сайте продавца с целью подачи коммерческого предложения.

Поразительная наглость заключается в том, что господин Антипенко А.А. указав свой мобильный телефон в качестве источника связи, подходил к телефону и уверенного отвечал, что никаких заявок он не принимает, потому что является всего лишь охранником.

Позже этот номер и вовсе перешел в режим приема сообщений на автоответчик.

По второму номеру телефона трубку брали разные люди, которые недоумевали, какое они имеют отношение к реализации коней 1ОПП? Да, мы дескать ООО «Триксель-Н», но реализацией занимается Антипенко А.А., но его нет, он ухал в МВД РФ.

К 10 часам утра стало ясно, что нужно ехать с документами в офис, иначе есть все шансы пропустить срок подачи коммерческого предложения.

Здание, где накануне арендовало комнату ООО «Триксель-Н» имеет пропускной режим прохода и пропуск должен заказывать приходящим арендатор, к кому пришли посетители. То бишь-ООО «Триксель-Н».

А как мы помним, телефоны этой организации либо молчали, либо собеседники сообщали, что не имеют отношения к реализации лошадей. Соответственно, пропуск страждущим покупателям заказать было некому.

Но кавалеристы народ настойчивый, и добиваются своего. В итоге, путем сложных манипуляций и помощи отдела аренды офисного здания, в котором спрятался наш продавец, удалось-таки найти настоящий номер арендованной ООО «Триксель-Н» комнаты.

На сайте продавец указал офис №111, а арендовал офис № 109. В итоге охрана вызвала обитателей этого зашифрованного офиса и к покупателям вышли несколько человек с, вопросом-а в чем собственно дело? Да собственно, ни в чем. Не считая недобросовестного исполнения условий электронного аукциона и требований действующего законодательства, запрещающего ограничение конкуренции. Не стоит забывать, что срок подачи коммерческого предложения был установлен продавцом строго до 12 часов утра 19 февраля. Режим работы офисного здания начинался с 9 утра, а поиски и общение с представителями офисного центра и отделом аренды заняли не меньше часа времени.

Итогом титанической борьбы явилось приглашение пройти в офис и обсудить все спокойно на месте.

Люди, которые находились в офисе еще раз озвучили, что не занимаются реализацией коней 1ОПП, а того, кто этим занимается нет на месте. Мы бы сами хотели его найти, этого Антипенко. Позвоните ему на мобильный. И дали номер телефона «охранника», который якобы не имел к продаже никакого отношения.

Коммерческие предложения, которые привезли покупатели 1ОПП присутствующие принять отказались наотрез, сославшись на отсутствие полномочий.

Между прочим, люди привезли предложение о желание купить всех коней за двойную стоимость, 1600000 рублей. Вовсе не копейки. Но кому это нужно, когда есть целевая установка-не продавать не при каких обстоятельствах?

Не солоно хлебавши люди ушли восвояси.

Позже всем, кто звонил на номер «охранника» начал звонить мужчина со словами-вы мне звонили, но я был на переговорах и оставил телефон в машине. И это в день приема предложений. Одна девушка поинтересовалась, как же так, господин Антипенко?

Я хотела сделать предложение по телефону но была лишена этой возможности, потому что Вы были на переговорах? А мы не принимаем предложения по телефону-последовал ответ.

Другому человеку звонивший ответил, смотрите все в интернете, я постараюсь продать коней тому, кто продаст их потом вам не оптом а по штучно.

Но больше всего порадовал разговор Антипенко с теми, кто приезжал в офис с пакетом документов и уехал не солоно хлебавши.

Вы думаете господин Антипенко извинился за свое отсутствие?

О нет, конечно же нет. Господин Антипенко изволил гневаться, обвинив приехавших в хулиганском налете на его офис!

Вы не подали коммерческого предложения в офисе до установленного времени, поэтому вы упустили возможность приобрести коней. Возмутительный цинизм и глупость. Как можно подать предложение тому, кого нет на месте? А нужно на столе оставить было, просто положили бы на стол, а я потом приехал-бы и принял. Вообще господин Антипенко россиян порадовал оригинальностью мышления. Одной покупательнице он, например, посоветовал направить пакет документов почтовым голубем, другому-курьерской службой.

Господин Антипенко, мы понимаем, что у вас есть полное ощущение своей безнаказанности. Но это иллюзия, поверьте. И действующее законодательство вам это в скором времени продемонстрирует!

Все изложенные в данной статье факты зафиксированы на аудио и видео носителях, которые будут предоставлены по первому требованию.

Просим Генеральную Прокуратуру РФ, Федеральную антимонопольную службу России разобраться в грубейшем нарушении действующего законодательства, допущенном ООО «Триксель-Н» в процессе поиска покупателей высвобождаемого движимого имущества Российской Федерации, отменить все подписанные договора купли-продажи, если на момент рассмотрения таковые будут заключены и внести ООО «Триксель-Н» в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

P.S. В пылу борьбы за полицейских коней МВД России забыло о том, что лошади, имущество весьма условное. Это живые существа, которые тоже болеют, страдают и доживают свой век по вине Хозяйственного Управления МВД России по остаточному принципу. Кто выживет тот выживет. Несколько дней назад пал полицейский конь Забавник. Не дожил старик до счастливой пенсии, не дали!