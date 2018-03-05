Свергать ли русским Путина?

Пишут и пишут мне в личку яростные путинофобы, зовут, чтобы шёл я вместе с ними после мартовских выборов свергать кровавого тирана Путина и разрушать весь мир путинского насилья, а затем… Затем планируют захватить власть и, например, строить Русское Национальное Государство, потому что многие из тех, кто пишет, убеждённые русские патриоты и националисты и считают Путина врагом русского народа.

Касательно заслуг Путина перед Родиной и того, перевесит ли присоединение Крыма сидящих русских активистов, тех же Белова, Тесака и Дёмушкина, я здесь подсчитывать не хочу. Так или иначе посадка в минувшем году, например, того же Дёмушкина формально за плакат «России русскую власть» - это плевок в лицо всякому нормальному русскому человеку. Но речь здесь не об этом. А о том, есть ли у нас реальная возможность отнять у Путина власть и распорядиться ею.

- В бой! В бой! На майдан! - кричит готовый к битве националист, а вместе с ним кричат те стоящие за его спиною парни, что готовы его в эту битву кинуть и любезно помочь «молотовым коктейлем» и всем прочим необходимым.

- ОК, допустим, вы сбросите ненавистного вам Путина, я готов это представить, ведь на Украине и в других местах это удалось, - соглашаюсь я. - А что дальше?

- А дальше!.. – кипит он воинственным восторгом. - Дальше мы начнём строить настоящее русское государство!… Прежде всего русское телевидение… Чечню с Ингушетией отрезать… русские — государствообразующий народ… миграционную политику в корне… поддержка русской рождаемости… чёрных долой из органов… де-украинизация Новороссии и Малороссии… вернуть России нынешний северный Казахстан…

- Постой-постой, - говорю я ему. – Это всё прекрасно, а вот эти парни, которые сейчас суют тебе «молотов коктейль» и толкают в бой, они-то как на это посмотрят? Ты в самом деле полагаешь, что они посылают вас пробивать башкою кремлёвскую стену, чтобы потом позволить вам построить русское государство и русскую власть?! Ты уверен, что они будут от этого в восторге?!!

- Нет, конечно, я же не такой дурак! – говорит мне этот русский парень с хорошими честными глазами. – Они наверняка сами захотят отнять у нас завоёванную нами власть… Но мы им этого, конечно, не позволим!.. - и в этом месте я понимаю, что он действительно не такой дурак, как можно было подумать, а дурак абсолютный, феноменальный, клинический.

- Добро. Как ты оцениваешь, какой возникнет в случае вашей революции международный расклад? – спрашиваю я. – На чьей стороне выступят Америка, НАТО, весь Запад со всей его военной, ядерной, экономической, политической мощью?

- Ну, понятно, что не на нашей, - признаёт он. – Запад всеми силами поддержит евреев-либералов, чего уж там…

- Хорошо… А скажи-ка пожалуйста, - допытываюсь я. – Поддержит ли вас российская армия или МВД? Хоть какие-то значимые воинские части выступят за тебя, под русским флагом?

- Нет, на это нечего рассчитывать, - трезво заявляет он. – У всех маршалов и генералов дети во всяких западных колледжах учатся, эти детки сразу же заложниками станут… И армия по нам стрелять начнёт…

- Так-так… А что, банкиры, олигархи, всяческая финансовая элита, они, должно быть, выступят на вашей стороне, профинансируют вас, или как?

- Смеёшься что ли? – удивляется он. – Это ж всё почти сплошь евреи, конечно же они будут против нас, против Русского Национального Государства…

- Хм… А что пресса и все СМИ? Они поднимут вой в поддержку отважных русских повстанцев, объяснят всему остальному населению ваши идеи и планы?

- Да нет естественно! – отвечает он. – СМИ ведь у нас все либерально-еврейские, они наоборот поднимут вой о нас как о фашистской угрозе, даже не сомневаюсь!..

- То есть все без исключения серьёзные игроки будут против вас, - уточняю я, - так С ЧЕГО ЖЕ ТЫ ВЗЯЛ, идиот, что, свалив по указке либералов своими дурными бошками Путина, вы получите власть, которая почему-то должна упасть прямо вам в неумелые руки и там остаться?!! Ну в каком горячечном бреду ты это придумал, болван?!! Разве тебе не ясно, что вас если что мигом раздавят как тараканов?!! Если вы только сами быстренько не сообразите и не встанете во фрунт перед еврейскими вождями, как это тут же сделали на Украине ваши коллеги-революционеры, если не научитесь по-собачьи подчиняться руководящим евреям так, как это мгновенно выучились бандеровцы…

- Запомни, - продолжаю я. - Ты со своей неизлечимой наивностью никогда не получишь никакой власти. Так что держись обеими руками за Путина, чтобы он защитил тебя, дурака, от всех этих безжалостных ходорковских и венедиктовых, которые, приди они к власти, поджарят таких как ты на медленном огне во славу холокоста и толерантности, молись на Путина, чтобы он как можно дольше удержался у власти, и охраняй его трон пуще зеницы ока!..

Такого рода диалоги регулярно происходят у меня в личной переписке, и не кончаются, и не перестают, и не скудеет дураками несчастная земля русская.