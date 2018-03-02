 

Алексей Кудрин: план Путина невыполним

Тезисы президента, озвученные в послании Федеральному собранию, равносильны сотворению экономического чуда.

Для того, чтобы увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, экономика нашей страны должна расти каждый год с такой же скоростью, что и китайская. Об этом после собственных проведенных расчетов в интервью агентству ТАСС заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Это означает средний темп роста ВВП около 6%", - утверждает Кудрин. Требуется не просто догнать мировую экономику, которая растет на 3,4% в год, но и перегнать ее почти в два раза.

Это "несколько выше, чем видят возможным эксперты даже при реализации структурных реформ", резюмировал финансист.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Владимир Путин
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