Алексей Кудрин: план Путина невыполним

Тезисы президента, озвученные в послании Федеральному собранию, равносильны сотворению экономического чуда.





Для того, чтобы увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, экономика нашей страны должна расти каждый год с такой же скоростью, что и китайская. Об этом после собственных проведенных расчетов в интервью агентству ТАСС заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.





"Это означает средний темп роста ВВП около 6%", - утверждает Кудрин. Требуется не просто догнать мировую экономику, которая растет на 3,4% в год, но и перегнать ее почти в два раза.





Это "несколько выше, чем видят возможным эксперты даже при реализации структурных реформ", резюмировал финансист.





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