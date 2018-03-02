«Единая Россия» готовится к переходу на электронные праймериз
- 02.03.2018, 13:57,
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«Единая Россия» готовится к переходу на электронный вариант внутрипартийных праймериз. Новую систему могут запустить уже в 2019 году, сообщил сегодня журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы приняли для себя решение к 2019 году внедрить форму электронного голосования при проведении внутрипартийного предварительного голосования во всех регионах. Это будет единая платформа для всех региональных отделений. Центральный исполком партии уже занимается реализацией этой задачи», — цитирует слова Турчака пресс-служба «Единой России».
Напомним читателям, что сейчас праймериз у единороссов проходят либо в виде голосование на участках, либо как собрание специально отобранных выборщиков.
АПН следит за развитием событий.