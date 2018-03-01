Послание кандидата Путина

Мир выслушал обращение президента России к её парламенту. Пока другие кандидаты матерятся, плещутся водой и выходят из студии, оставляя невышедших упорно изображать борьбу в статусе спойлеров, кандидат Путин описывает 40 лет из жизни страны, понимая необходимость борьбы с технологическим отставанием и анонсируя новые ракеты, которые могут летать вечно. Алексей Токарев посчитал, сколько раз в тексте появилось слово «США» и какие слова лежат в основе Послания.

Субъективно, но это было лучшее послание президента Путина за все его годы у власти. Не только потому что делает его Гулливером, даже и не видящим, как лилипуты плещут друг в друга водичкой в ответ на обсценности. Послание-2018 – это крепкий, сбалансированный сразу по нескольким параметрам документ.

Во-первых, по оси времени. Президент затронул своим вниманием годы от 1990 (сравнение с мощностью портов СССР) до 2030 (сроки, к которым необходимо реализовать намеченные им цели). Владимир Путин не только символически отстраивался от «лихих 90-х», что является для власти рутинной технологией, но и постоянно заглядывал за горизонт будущего, ставя конкретные задачи «к середине, к концу следующего десятилетия». От мест в яслях до увеличения возраста жизни до 80+ лет говорил президент, а внутри этого интервала и талантливая молодёжь, и начинающие родители, и многодетные семьи, и уверенный в себе бизнес, и старшее поколение.

Во-вторых, по идеологической оси. Пытливые наблюдатели уже вычислили, когда закончился кусок послания, который писал условный Кудрин (1:12), наскоро – через мысли условного Кириенко (0:02), к воинственному монументализму условного Шойгу (0:48). Темы человеческого капитала, преодоления технологического отставания, сокращения разрыва между слоями в обществе, преодоление бедности, модернизация госслужбы – все эти тренды подробно разрабатывал ЦСР Алексея Кудрина последние годы. Модная тема наставничества и ускорение работы социальных лифтов, так, чтобы и школьники могли с них садиться и на кнопки жать, – поляна нынешнего кремлёвского идеолога Сергея Кириенко.

Наконец, вызвавшая восторги у патриотической части общества и явное недовольство у оппозиционной часть про укрепление обороноспособности отлично сбалансировала первый, самый объёмный пассаж про социальное развитие (укреплению ВС была посвящена лишь четверть текста). Люди, которые радуются увеличению наших возможностей по обороне и/или уничтожению мира (зависит от точки зрения), как правило, не очень любят рассуждать о технологическом отставании России от запада.

Собственно, возрадовавшиеся новым конкурсам в отношении брендирования перспективных образцов вооружений не услышали фразу из начала послания: «вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг». В этом смысле Путин ещё раз почеркнул свой статус президента всех россиян, который обязан консолидировать разрозненные группы элит и масс.

В-третьих, кандидат Путин, безусловно, в этом тексте обращался и к своим потенциальным избирателям. Президент назвал героями нашего времени «тысячи наших специалистов, замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих», благодарил «врачей, фельдшеров, медсестёр», а также «работников АПК за рекордно высокий урожай», вспомнил заслуги РАН, говорил о волонтёрах как о «деятельных, неравнодушных гражданах», сообщил российской молодёжи, что она «доказывает своё лидерство в науке и других сферах», предпринимателям обещал снизить бремя отчётности, а чиновникам после сетования на проблемы коррупции признался: «большинство работающих в сфере управления – честные и порядочные люди». После слов о том, что «у них» никогда не будет таких героев, как Роман Филипов, зал аплодировал стоя.

Итого: учёные, чиновники, предприниматели из сфер МСБ, ИТР, аграрии, работники медицинской сферы, неоппозиционные волонтёры, офицерство – так видят коалицию нового срока спичрайтеры президента и, вероятно, он сам.

Итак, всего в тексте 11 483 слова. Если представить президентскую речь как текст, набранный 12-ым шрифтом, он растянется на 33 страницы. На них размещаются 4 298 уникальных словоформы, т.е. те лексические единицы, которые не являются предлогами, союзами, междометиями и пр. Самые популярные слова в президентской речи – предлог «в» и союз «и», употреблённые 423 и 399 раз, соответственно. В послании 41 «уже» и только 18 «ещё» - сделали больше, чем осталось. Но это не интересует нас, поэтому, прежде чем приступить к контент-анализу, я создал словарь «стоп-слов» из неуникальных единиц, которые машина и не учитывала.

Основные слова Послания-2018: мы (118); нужно (69); России (65); нам (44); все (43); должны (37); будет (34); страны (34); сегодня (33); быть (28); лет (26); есть (25); нас (25); сделать (25); я (25); всех (24); системы (24); наших (23); людей (22); этого (22); году (21); развития (21); их (20); было (19); обеспечить (19); оружия (19); сейчас (19); уважаемые (19); этой (19); возможности (18); всё (18); года (18); жизни (18); коллеги (18); наши (18); они (18); важно (17); других (17); здесь (17); миллионов (17); развитие (17); Россия (17); будем (16); роста (16); стратегического (16); годы (15);; процентов (15); эти (15); будут (14); время (14). Частотность употребления «мы» на протяжении всего текста меняется дважды.

В начале и конце Послания находятся «мы»-пики (график частотности похож на вогнутую тарелку). В середине текст становится более мобилизационным, а «мы» уступает «нужно» (графически – два больших комка каши на дне тарелки), оставаясь на втором месте. Заметная разница: у президента «дательной» России в три раза больше, чем «именительной» - субъектной России. Сторонники скажут, что так выражается забота о стране, противники обвинят в лишении её самостоятельности. При этом я подчеркну, что не стоит преклоняться перед цифрами: если «оружия» употреблено 19 раз, а «развития» - 21, это совсем не означает, что послание посвящено «гражданке», а не «оборонке».

Самая устойчивая связь у «мы» с «должны», «все» и «нужно» - это в принципе самые сильные связи в послании, что подчёркивает его коллективистский, императивный и мобилизационный характер. «Сделать», «обеспечить» и «выстроить» - второй уровень связей «мы». Главная морфологическая основа текста – «росси…» - про страну и граждан в различных падежах президент говорил 212 раз.

Китай и Индию упомянул отдельно. Остальные партнёры довольствовались фразой «новую динамику получают наши отношения с очень многими странами мира». Тем более на этом фоне выделялся дисбаланс упоминаний США. Эта аббревиатура стоит на 78 месте и обгоняет, например, «граждан», «мире», «экономики» и ещё 4100 слов в тексте по частоте употребления, т.е. важнее, чем слова в 98 % текста. 14 употреблений топонима явным образом говорят, что это послание было не только России и парламенту. Добавлю сюда 16 упоминаний слов с основой «америк…», и 30 употреблений отправят Америку и американцев на 13 место, с которого они гордо наблюдают за местоимением «я», произнесённым президентом лишь 25 раз. Вместе с «США» Владимир Путин чаще всего говорил «глобальной» и «ПРО». На этом фоне об Украине ни слова. Совсем. Даже и основ таких в морфологии текста не найти.

Самая большая ложка дёгтя по факту к посланию не относится. С одной стороны, желание визуализировать графиками и видео текст можно только похвалить, тем паче, графики были сделаны хорошо. С другой стороны, видео, рассказывающее об образцах вооружений XXI века, кажется, было сделано в середине XX (да и по сети поползли слухи о том, что аппарат опять не разобрался и подсунул главе государства плагиат с ютьюба, а такое, спасибо Оливеру Стоуну, мы уже видели).

В остальном это хорошее, программное выступление с конкретными целями, задачами и сроками, в котором каждая группа россиян может найти что-то для себя и, соответственно, за что-то поругать – пока больше корят за излишнюю милитаризацию. Послание предельно инструментально. Адресаты указаны чётко – 30 раз про них вспомнили. «Послушайте сейчас!» - взывает президент на фоне рассказа о ракетах с вечным двигателем. И всё же предлагает задуматься о том, как прекратить раскачивать лодку. В этот раз под названием «планета Земля».