За оборот криптовалют и других «суррогатов» могут ввести уголовную ответственность

Чиновники из Министерства финансов РФ подготовили и согласовали законопроект о введении уголовного наказания за оборот денежных суррогатов, но пока приостановили этот проект. Сегодня об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.





«Текст законопроекта согласован, но я его пока притормозил. Мне кажется, есть риск, что пострадают невинные люди», — сообщил чиновник.





Моисеев отметил, что новый законопроект о денежных суррогатах относится не только к криптовалютам. «Криптовалюты — это частный элемент некоего общего. Логика такая: расчеты за товары, работы или услуги, за что бы то ни было, кроме как в рублях, были и есть и останутся запрещенными», — добавил собеседник новостного агентства.





Напомним читателям, что ранее уже поступала информация о том, что Минфин настаивает на законодательном запрете использования криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории Российской Федерации.





«Если вы купите ксерокс и на нем начнете печатать „тасовки" или „праймовки" и будете говорить, что это расчетное средство, то и вас привлекут. Есть рубль, а все остальное — это суррогат», — описал будущее граждан России представитель главного финансового ведомства страны.





АПН следит за развитием событий.



